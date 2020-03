"Podríamos replicarlo en Olavarría pero es decisión del Municipio"

142665

Desinfección de calles

Así lo expresó el gerente Transporte Malvinas SRL a El Popular Medios. En Azul se realizó una prueba piloto en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus.



En Azul, la empresa Malvinas desinfecta las calles con un camión que rocía lavandina diluida. Inicialmente fue una prueba piloto en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus pero realizaron ajustes y decidieron implementarlo periódicamente.

Los camiones de Transporte Malvinas, con un móvil policial delante, cumple la función de alertar a quienes se encuentran en las veredas, que detrás el camión con picos hidrantes riega el líquido.



Aplicarlo "en Olavarría no depende de nosotros. Estamos a disposición pero es algo que tiene que decidir la Municipalidad. Lo podríamos implementar, no tendríamos problema pero no es resorte nuestro. En Azul el Municipio estuvo de acuerdo, se implementó y está funcionando". Es lo que dijo el gerente de la empresa Transporte Malvinas SRL, Lucas Rey a El Popular Medios.



Hasta el momento, "no hemos tenido contacto por este tema" con las autoridades locales, "no lo han pedido. Estaríamos en condiciones de replicarlo en Olavarría si es que el municipio lo decidiera porque no tenemos facultades para hacerlo sin autorización", aclaró Rey. De hecho, "lo vamos a plantear, que Obras Públicas lo evalúe y veremos qué dispone".