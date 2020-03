El motomandado en tiempos de coronavirus

142666

Ampliaron el número de gente y de motos para responder a los llamados durante la cuarentena. Los pedidos son varios pero ellos hacen los esenciales.



El motomandado se han tranformados en un servicio muy requerido por la gente ante la imposibilidad de salir a la calle. Sebastián Vidal, afirmó en Mejor de Mañana por FM 98POP que "es tanta la demanda que hacemos doscientos mandados por día y a veces no damos abasto". Los pedidos son de todo tipo: salud, farmacia, médico, comercios de comida, entre otros.

La cantidad de llamados hizo que "incorporemos varias motos, hoy llegamos a tener 13 en total" destacó Vidal, propietario de un negocio dedicado a realizar mandados en la ciudad.

Es un servicio que en cuarentena está exceptuado, los motomandados "tuvimos que acatar todas las medidas de seguridad, nos asesorarnos por los horarios de recorrido y trabajamos hasta las 21:45, también usamos alcohol en gel y barbijos", destacó.

Conscientes del rol que ocupan en estos días de cuarentena saben del peligro "llega un momento en el día donde nos ponemos a pensar que andamos porque es nuestro trabajo, no nos queda otra, pero tengo mi familia, mis hijos por eso tomamos todas las precauciones", expresó Vidal.

¿Qué pedidos realiza la gente? No siempre son prioridades "nos piden cigarrillos y se acuerdan que fuman después de las 16", aclaró "no es llamá a un motomandados, si bien es nuestro trabajo estamos para ayudar a la gente grande y a la joven, pero priorizamos: salud, veterinaria, farmacia y supermercado, tratamos de no mandar a los chicos al hospital", afirmó el motomandados.

En medio de la borágine hay un momento para la solidaridad "hacemos mandados gratis para las personas que hacen viandas a la noche para aquellos que lo necesitan, como los comedores que no tienen quien les lleve los insumos y vamos por más, y si podemos ayudar más lo vamos a hacer".