Tandil: se confirmó el primer caso de coronavirus

142669

Información General La mujer vino de Ushuaia

El caso confirmado es una mujer de 57 años, que se encuentra en muy buen estado general, sin requerimiento de tratamiento, cumpliendo aislamiento domiciliario seguro. El análisis de su marido dio negativo, pero se volverá a estudiar por haber estado en contacto estrecho con un positivo. Rastrean a las últimas personas que estuvieron con el matrimonio.

Este domingo por la tarde se confirmó el primer caso de coronavirus en Tandil. Se trata de una mujer de 57 años que había viajado a Ushuaia con su marido.



Hasta el momento ya se descartaron 14 casos sospechosos (cinco por COVID-19 negativo, uno por Influenza A, tres por Influenza B y cinco por no cumplir la definición de caso sospechoso) en dicha localidad.

Dos de las siete pruebas que habían sido descartadas, finalmente fueron procesadas por el Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Jara", debido a que correspondían a personas que estuvieron en Ushuaia, ciudad que ha sido recientemente declarada como zona de circulación comunitaria.

Tras el análisis de esas muestras, un caso de coronavirus Covid-19 dio positivo y el otro negativo.

El caso confirmado corresponde a una mujer de 57 años, que se encuentra en muy buen estado general, sin requerimiento de tratamiento, cumpliendo aislamiento domiciliario, seguro y controlado.

Se estudiarán a los contactos estrechos que presenten síntomas y se indicó aislamiento a las últimas personas que estuvieron con ella.

El vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, Matías Tringler, explicó que el caso confirmado es el de una mujer de 57 años que había viajado con su marido a Ushuaia.

"Ella estuvo con unos síntomas leves de dolor de garganta y temperatura. Después, tuvo disminución en su sintomatología, y empezó él con síntomas respiratorios", indicó.

Y agregó que "tal es así que por haber ido a Ushuaia y tener síntomas respiratorios se decidió internarlo a él. Fue el paciente que hasta ayer (por el sábado) teníamos internado en el Hospital Santamarina, y las dos muestras habían sido descartadas por el INE (Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata) porque Ushuaia no se consideraba caso sospechoso".

No obstante, contó que ayer volvieron a mirar la lista y notaron que "los habían incorporado nuevamente a estudio y eso tiene que ver con que Ushuaia y toda Tierra del fuego se declaró como zona de circulación comunitaria, se procesaron las dos muestras. La de ella dio positivo y la de él negativo".

Detalló además que ambos están cumpliendo aislamiento domiciliario, que "obviamente ya lo estaban cumpliendo porque estamos todos en cuarentena, pero se está haciendo un seguimiento mucho más estricto de los últimos contactos que tuvo en los últimos 14 días".

"Ella estaba en aislamiento y él estuvo internado hasta hoy (por ayer), que se le dio la externación. No tuvieron contacto con nadie por suerte, viven en una zona aislada de la ciudad, viven solos, sus hijos están afuera. Son pocos los contactos por suerte que tenemos que rastrear, uno de ellos es su médico de cabecera, que ya está al tanto y conociendo la situación", señaló.

Sostuvo asimismo que "empezamos a rastrear a todas las personas que hayan contactado los últimos 14 días, para que estén alertas, en aislamiento estricto y esperando que si tienen síntomas, inmediatamente deben consultar".

En tanto, afirmó que al marido de la mujer que dio positivo habrá que volver a realizarle pruebas más adelante por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo y "tiene que tener, además de aislamiento domiciliario, un aislamiento complejo de su conviviente, tener ciertos cuidados. Se les ha dado la información de cómo hacerlo, que tiene que ver con tener vajilla propia, ropa propia, utilización de dos baños diferentes y una serie de cosas que se hacen para que pueda convivir un caso positivo con un negativo sin riesgo de contagio".

Por otra parte, Tringler destacó que "por suerte ambos están en muy buen estado general. Él evoluciono muy bien, por eso se fue de alta, y ella tenía un caso leve de dolor de garganta, así que son cuadros totalmente compatibles con estar en su domicilio".

"No se habla de circulación comunitaria"

Asimismo, Matías Tringler remarcó que se trata de un caso positivo de viajero que "no es lo mismo que un caso positivo de una persona que no viajó, eso es algo a favor en el sentido de que no se habla de circulación comunitaria".

"Es un dato epidemiológico importante, porque una persona positivo que no ha tenido ningún antecedente de viaje significaría que puede haber circulación comunitaria", indicó.

Estudio de muestras en Tandil

Tringler destacó que "desde que Malbrán descentralizó al INE Jara que es el de Mar del Plata ya cambió totalmente, en 24 horas tenemos prácticamente los resultados".

No obstante, enfatizó que el proyecto de estudiar las muestras en Tandil sigue vigente, porque "estas son situaciones que pueden cambiar abruptamente y que el Instituto Jara puede volver a tener el mismo retraso que tuvo el Malbrán, así que se está avanzando bien".

"El Malbrán tiene que darnos la autorización. Desde el punto de vista de aparatología está todo bastante avanzado, la Universidad en conjunto con el laboratorio ABM, y creemos que tarde o temprano va a ser muy útil tenerlos acá porque seguramente se va a saturar también", afirmó. (El Eco)