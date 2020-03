"Antes del coronavirus, el corte de la cadena de pagos estaba incipiente y hoy se está acelerando"

142670

Información General Julián Abad advirtió que "la situación recién está empezando"

El empresario reclamó al gobierno nacional mayor premura para implementar las medidas anunciadas. Advirtió que desde la semana próxima "el pago de sueldos va a ser un gran tema". Solicitó mayor flexibilidad de "la parte fiscal".

Ante el avance del coronavirus y la consecuente cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, la situación restrictiva de las empresas locales, ya diezmadas por la crisis económica, se profundizó todavía más. Por esa razón, se reclama mayor celeridad en la implementación de los anuncios efectuados con el objetivo de evitar despidos y abonar los salarios en tiempo y forma.

En ese sentido, el empresario Julián Abad, quien presidió la Cámara Empresaria años atrás, realizó un delicado diagnóstico de la situación y demandó la puesta en marcha de las iniciativas dadas a conocer por el primer mandatario nacional. Desde ese punto de vista, anticipó dificultades para abonar los sueldos y solicitó mayor flexibilidad fiscal para encaminar la actividad.



El titular de "El Quebracho" analizó que el corte de pagos es un hecho y comenzará a advertirse en la ciudad desde la semana próxima. "La situación recién está empezando" señaló y denunció que "todo lo que se dijo por televisión que no iba a pasar, eso no se cumplió, y esto nos está poniendo mal a todos en general".



En esa línea, a quienes "tienen planes (de pago), habían dicho que las cuotas de AFIP no se iban a descontar, y ya fueron descontadas en el día de hoy (por el viernes). Ni siquiera se prorrogaron y como los planes de la AFIP son por débito" no hay vuelta atrás.



Asimismo, lamentó que "las líneas de crédito que dijeron que iban a salir para la extensión de descubierto para mantener la situación de estos 10 días que van por ahora, eso tampoco ocurrió". Sin embargo, "como esto es tan dinámico, estamos todos esperando que por ahí no se alcanzó a publicar en el Boletín Oficial o hacer un decreto por el cual normatiza los distintos anuncios que se hicieron".



Abad reclamó mayor previsibilidad porque "se dijo que el feriado del lunes se hacía extensivo al martes pero tampoco es feriado el lunes. Se está pidiendo que la gente no ande y el lunes es un día laborable. Los que tenemos actividades que no están dentro de la situación de la pandemia, como el sector agropecuario, necesitan seguirse moviendo", reflexionó.



Si bien el corte de la cadena de pagos ya sería un hecho, "todavía no se puede percibir porque la noticia de los cheques devueltos van a estar entre lunes y miércoles, cuando abran los bancos. Ahí se va a notar qué pasó hoy porque hubo un solo día de clearing bancario sin poder depositar, algunos pudieron depositar pero otros no".



Demandas



Debido a la crisis económica que se arrastra desde 2018, "el corte de la cadena de pagos, de alguna manera, antes del coronavirus estaba incipiente y hoy se está acelerando. Por otro lado, las noticias dicen que la actividad económica cayó en el mundo entero y la Argentina que ya venía complicada", enfatizó. De todas maneras, si se oficializaran los anuncios, "no sé si se va a cortar la cadena de pagos pero seguramente que se va a ver resentida", resaltó Abad.



Con ese argumento, el empresario consideró que desde la semana próxima "el pago de sueldos va a ser otro gran tema que ya lo tenemos el miércoles que viene porque cuando tenemos actividad acostumbrados a pagar el día 1 pero esta vez va a ser un problema".



Con un dejo de optimismo, el empresario dejó entrever sus expectativas para que "de acá al viernes salga alguna medida". Al gobierno nacional, "particularmente le pediría para las pymes que dejen de medir si tienen 10 ó 15 personas, o 40 o 50 personas, porque hoy tiene problemas el que tiene 4 y el que tiene 50 empleados".



En la actualidad, "estamos en una guerra contra el coronavirus, como dice el gobierno, y tenemos que actuar como tal, entonces se necesitan medidas drásticas porque además del virus, también nos vamos a enfermar por la angustia que se va a vivir por estos días, y esto va a traer problemas a todo el sector, y para eso no va a haber psiquiatra que lo solucione".



Con algo de angustia, "todos estamos mirando la tele y los diarios todos los días para ver los anuncios relacionados con las medidas económicas y estamos deseando que te llamen, no que vos llames, para decirte cuáles son las posibilidades que tenés y después veremos cómo se soluciona".



"No llegan"



Abad cuestionó que desde hace años, para maximizar las recaudaciones "el Estado vivía pendiente de un montón de requisitos respecto del formulario 931 para contemplar a la hora de solicitar un crédito, y aparentemente eso se va a facilitar pero todavía no está reglamentado. Y el que no tienen pago el 931 no entra en la línea de crédito".



Por su actividad, manifestó que "hablo con muchos comerciantes y empresarios, y no hay alguien que no esté fuera de ese sistema y no tienen acceso al crédito. Pero cuando hay un problema tan grave uno espera que las soluciones lleguen pero los días pasan y las soluciones no llegan".



Para superar las dificultades acumuladas con las sucesivas devaluaciones y la recesión "necesitamos que la parte fiscal se flexibilice pero no por 30 o 90 días, tiene que flexibilizarse de una vez por todas. Este gobierno empezó a bajar las tasas pero todavía tenemos créditos tomados con tasas del 70 al 80 por ciento, hoy tendrían que darle a todo el sector que está endeudado de esa forma la posibilidad de pagarlo con otro crédito a tasa cero porque son impagables".



Por último, cuestionó cómo en los últimos años se privilegiaron las actividades financieras por sobre las productivas. "Somos gente de laburo, y vendimos cheques al 120 por ciento, algo totalmente usurario. Era un Estado totalmente ausente y ahora todos estamos sorprendidos con lo que ha hecho Fernández en este corto tiempo y lo estamos apoyando pero en la parte financiera siguen haciendo lo que quieren", aseguró.