No es aconsejable usar barbijos si estas sano

La sociedad argentina mientras cumple y respeta la cuarentena obligatoria, también se pregunta cuáles son las formas de reducir el contagio. Mirá el video del doctor López Rosetti.



La pandemia del coronavirus desató muchos interrogantes en la sociedad argentina que, mientras cumple y respeta la cuarentena obligatoria, también se pregunta cuáles son las formas de reducir el contagio.

El barbijo sólo deberá ser utilizado en caso de ser necesario y ante la indicación de algún responsable en materia de salud

Una de las inquietudes más habituales es sobre los barbijos: ¿sirve utilizarlos o es en vano ponérselo para salir a hacer las compras o adquirir algún medicamento en farmacias? La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación recomendaron no ponérselo salvo que exista algún problema respiratorio.

El infectólogo Pedro Cahn, reafirmó que los barbijos "no sirven" para proteger a personas sanas contra el coronavirus.

"No sirven para los que no estamos contagiados. Los únicos que tienen que usarlo son los que tienen síntomas respiratorios como estornudos o tos", señaló.

Y explicó los motivos: "Si una persona usa un barbijo, en poco tiempo le queda totalmente humedecido por la respiración y las gotitas que sacamos cuando respiramos. Ahí deja de ser protector".

Los barbijos más comunes a los que tiene acceso la comunidad, -en el caso que algunas personas sientan que les da seguridad- deben usarlo acompañados de antiparras o escafandras, y cambiarlos como máximo cada 4 horas.



El especialista, director de la Fundación Huésped, también criticó el uso de guantes en lo cotidiano. Señaló que uno "se siente protegido" y empieza a tocarse la cara, se lava menos las manos, cree que no está en riesgo por esas "protecciones" e incluso se acerca más a la gente.

Cahn remarcó que ni siquiera el personal de las fuerzas de seguridad debería usar barbijo y que en los hospitales se tienen que utilizar cuando tratan a un paciente con síntomas respiratorios. "Ahí tienen que usar el barbijo quirúrgico o común, el más finito. El N95, que es 50 veces más costoso, se justifica sólo con procedimientos invasivos", puntualizó.

En ese sentido, recomendó: "Hay que lavarse las manos, no usar guantes. Es lo más importante. El lavado de manos es con agua y jabón. El alcohol en gel no lo reemplaza. Este es sólo para cuando se sale de casa y no hay donde lavarse. Usar en casa el alcohol en gel es un gasto de dinero innecesario y es menos efectivo que el lavado de manos".