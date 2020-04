Preocupación por una decisión de Coopelectric: adivierten que afectaría el servicio

142705

31.03 | Información General

Desde la Asociación de Usuarios "Nueva Energía" consideraron que "los olavarrienses tienen que saber qué pasa" y que la decisión implica generar deuda con CAMMESA



A través de una carta de lectores, desde la Asociación de Usuarios "Nueva Energía para Coopelectric", presidida por Luis Cavalli dieron a conocer un comunicado en el que advierten que un conjunto de Cooperativas tomaron la decisión de no abonar a CAMMESA, y consideran "los olavarrienses tienen que saber qué pasa".



Lo resuelto por APEBA -Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires- que tomó luz y se vió reflejado en medios de la Capital Federal y de La Plata, incluye a Coopelectric que es miembro de la Asociación.



"No parece que sea correcto ocultar a los 45 mil socios cooperativos, que en realidad representan a la totalidad de los habitantes de Olavarría, una situación grave de su propia empresa y de las consecuencias que va a tener en el inmediato plazo" advirtieron desde Nueva Energía.



LA RESPUESTA DE COOPELECTRIC



Sin embargo, desde la Cooperativa prestataria del servicio eléctrico de nuestra ciudad, consultados por El Popular refirieron que "en ningún momento esto formó parte de una decisión individual o unilateral sino que fue resuelto por la Asociación". Al mismo tiempo también aseguraron que se trata de una medida "momentánea y que afecta a la factura de Abril".



Consideraron además que "en primera instancia -lo resuelto- se da en el marco de la cuarentena". Aseguraron que el nivel de cobrabilidad está en un piso mínimo porque "solo pagan los débitos automáticos".



A todo esto se le suma lo dispuesto en Agosto del 2019 por la ex Gobernadora María Eugenia Vidal y ratificado por el actual, Axel Kicillof que suspendieron el ajuste tarifario. Sobre el cierre, aseguraron que la respuesta la dará el Gobierno.



Resaltaron que por ahora el servicio no se verá comprometido, al menos en el corto plazo.



EL COMUNICADO COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN NUEVA ENERGÍA:



"Ante el default de Coopelectric frente a CAMMESA



Los miembros de la Asociación de Usuarios "Nueva Energía para Coopelectric", ante los graves hechos incurridos por Coopelectric expresados mediante comunicado oficial al Estado Nacional y preocupados por las graves consecuencias negativas para la cooperativa y para la Ciudad de Olavarría manifestamos:

1. Con fecha 25 de marzo de 2020 Coopelectric, como integrante de APEBA, ha suscripto una nota comunicando al Secretario de Energía de la Nación que no abonará la última factura al proveedor mayorista de electricidad, CAMMESA, que tiene fecha de vencimiento 8 de abril.

2. La decisión no solo es una flagrante transgresión al orden constitucional y legal sino una irresponsabilidad institucional: Si se replica el ejemplo de no pagar lo que se debe, en tiempo y forma, por el conjunto de la población, reinaría el caos.

3. La decisión tomada por el Consejo de Administración de Coopelelctric es de una alta gravedad institucional, administrativa y financiera, constancia de la crisis de la cooperativa, que acarrea serias y peligrosas consecuencias para la cooperativa y que puede impactar en la economía de nuestra Ciudad

4. El pago a CAMMESA es la principal obligación dineraria de Coopelectric, que le provee la electricidad que distribuye, siendo la actividad principal de la cooperativa.

5. Este hecho es la oficialización del colapso económico de Coopelectric. Es la evidente insolvencia lo que obliga a la actual conducción de Coopelectric a esta cesación de pago a su principal proveedor.

6. El colapso económico es la consecuencia de la concatenación de malas decisiones, unidas a una administración ineficaz, ineficiente y antieconómica, acompañada de una metodología de dirección sectaria y de falta de transparencia.

7. La decisión tomada por el Consejo de Administración es un acto que transgrede el orden constitucional, legal y el propio Estatuto Social de Coopelectric, que tendrá consecuencias de responsabilidad civil y penal para los consejeros que no se opusieron a la decisión, según lo establece la Ley 11.769 y el SUBANEXO E que reglamenta el suministro de electricidad con las obligaciones del distribuidor.

8. Es de una deshonestidad perversa, usar la cuarentena en protección contra el COVID-19 para justificar el no pago al principal proveedor de la cooperativa, cuando en realidad esta situación de insolvencia y cesación de pago de la empresa se debe a otras causas anteriores, que se vienen ocultando desde hace meses.

9. El no pago al proveedor mayorista de electricidad, es un emergente más de una situación integral de déficit, malos negocios y deficiente gestión: La sección de Agua y Cloacas pierde diecisiete millones de pesos por mes, el incumplimiento con AFIP generó una multa millonaria, la socia en la telefonía INFRACOM S.A. entró en concurso de acreedores. Constancias todas, de la crisis de la empresa.

10. Este inoportuno incumplimiento, tiene como consecuencia que sea el Estado quién tenga que sostener el sistema eléctrico mediante subsidios. Lo que equivale a decir que todos los ciudadanos tenemos que hacernos cargo del desmanejo.

11. Como socios cooperativos que nos nucleamos para asumir, mediante las elecciones pertinentes, la conducción para darle otra dirección a Coopelectric, nos vemos obligados a denunciar y hacer pública esta situación, para terminar con el ocultamiento y la falta de transparencia que hace que tengamos que enterarnos de la información en otros lugares y cuyas graves consecuencias no solo la van a sentir los usuarios socios cooperativos sino la economía local.

12. Solicitamos públicamente que el Consejo de Administración revea la decisión tomada a efectos de no cometer actos que van a tener lamentables consecuencias para ellos, para la propia Coopelectric y para los olavarrienses.



Suscriben por Nueva Energía para Coopelectric:



Luis Cavalli

Julio Cesar Bologna

