Comerciantes Unidos reclama mayor control ante el aumento en los precios

Información General Expresaron otros temas en una solicitada

La agrupación Comerciantes Unidos publicó una solicitada planteando la necesidad de un control de precios claro ya que han detectado aumentos. También expresaron la situación del comercios en el marco de la cuarentena.

Desde Comerciantes Unidos Olavarría apoyamos absolutamente la medida de Cuarentena Obligatoria para evitar la propagación del Coronavirus.

"Pero también queremos expresar nuestra incertidumbre como Comercios minoristas, ya que nuestra Agrupación se ha caracterizado por defender a las pequeñas empresas porque entendemos que siempre son las más desprotegidas ante el poder económico que predomina y lucha con herramientas que son difíciles de desentrañar", dice la solicitada.

Las inquietudes son diferentes de acuerdo al rubro. Los almacenes están abiertos y el tema preocupante serán los precios máximos de referencia, "les están llegando productos con aumentos y se generan discusiones con los mayoristas", afirmó Pamela Videla, desde la Agrupación Comerciantes Unidos, quienes en las últimas horas emitieron una solicitada pidiendo " poder conocer cuál es la cadena productiva y comercial y quien está aumentando los precios porque en definitiva la ciudadanía se termina empobreciendo", expresó en Mejor de Mañana por FM 98 POP.









El gobierno publicó productos con precios máximos de referencia pero se observan aumentos en las góndolas "nosotros somos una agrupación de comerciantes locales y buscamos que desde los organismos oficiales actúen para ver quienes son los que están aumentando, es factible saber quiénes son los que están incrementando los precios, hay otros sectores de la sociedad que pueden investigar esto.", destacó Videla.

"Hay comercios que se comunican con la agrupación para plantear que no están recibiendo controles de precios, no decimos que no se hagan, pero la situación es desesperante. El dueño de un almacén no quiere tener conflicto con la clientela, hoy la gente no puedes salir a buscar precios por eso es más perverso aún", destacó Pamela Videla.

El momento de reabrir el comercio después de esta cuarentena está solo en el plano de la imaginación por la incertidumbre que la situación genera, al respecto Pamela Videla manifestó que "estoy esperando que se reactive, es un momento atípico, nunca nos pasó esto, entendemos que en las últimas horas va a salir un decreto para las PyMes, y lo estamos esperando, nadie va a salir igual de esta situación de como entró", destacó Videla.