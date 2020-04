Cámara Empresaria demanda "medidas más importantes porque sino muchas firmas van a cerrar"

142720

Información General

Mario Antista, titular de la Cámara Empresaria, expuso la incertidumbre que reina entre los comerciantes de la ciudad. Sostuvo que podría profundizarse la pérdida de puestos de trabajo. "Realmente la situación está muy compleja", aseguró.

Luego de más de un año en recesión, varias pequeñas y medianas empresas de la ciudad acusaron el cimbronazo generado por la pandemia del coronavirus, según señalaron con preocupación ayer desde la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO), al exponer que "la situación está muy compleja". En ese contexto, advirtieron sobre las dificultades de buena parte de los empleados eventuales que dependen de los emprendimientos gastronómicos como única fuente de ingresos. Pero también remarcaron que ese panorama restrictivo afecta a los comercios de venta de ropa, calzado, estaciones de servicio, canteras y corralones, entre un amplio abanico afectado por la cuarentena obligatoria en principio extendida hasta el domingo 12 de abril.



Mario Antista, presidente de la CEO, reveló sus expectativas para que finalicen algunas de esas restricciones. "Hay que esperar a la confirmación del decreto de ampliación de la cuarentena y se estima que podrían incluir a algunos grupos de actividades además de las que ya fueron aceptadas. Realmente la situación está muy compleja. Las medidas que están pidiendo nuestras cámaras son muy buenas pero hasta ahora no hay respuestas", lamentó acerca de los requerimientos impulsados para tratar de capear el temporal.



De esa forma, el dirigente sostuvo que "ya veníamos de varios meses de bajas en todas las ventas pero la actividad se detuvo antes de la declaración de la cuarentena, cuando ya se habían resentido una gran variedad de comercios, como los restaurantes, que tuvieron que cerrar antes por la distancia que hay que guardar y la cantidad de mesas, si tenían capacidad para 50 y podían ingresar 20 personas. Por eso fueron recortando personal y toda esa gente empezó a quedarse sin trabajo antes de la cuarentena".



En ese sentido, Antista anticipó que "no hemos hecho presentaciones formales al Intendente porque creemos que en este momento con todos los reclamos que se están armando desde nuestras cámaras madre no sabemos en qué nos beneficiaría. Puede haber una atenuación en la tasa de Seguridad e Higiene pero de hecho el Municipio tampoco va a recaudar porque esa recaudación está atada a Ingresos Brutos".



Para evitar el potencial cierre de comercios y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, consideró que "realmente están faltando varias medidas. De todas maneras, a los intendentes también se les piden algunas cosas puntuales, como que no cobren intereses en las tasas municipales o que den más plazos para pagar, pero el problema de fondo no está atacado".



Así, reconoció que "a partir de la publicación del decreto, le planteamos a las autoridades municipales por qué podía estar abierta una ferretería y no un corralón de materiales porque no hay mucha diferencia entre uno y otro; eso nos plantearon desde los corralones en la Cámara. La ferretería vende algunos artículos y el corralón vende los mismos artículos y además materiales pero del Municipio contestaron que había que respetar ese decreto". Inclusive, "lo mismo pasa con los taxis y los remises, donde el Municipio interpretó que unos son públicos y los otros son privados, pero en otros municipios no", diferenció.



"Muy complicada"



Debido a la baja de ventas, profundizada con el advenimiento de la pandemia, "está muy complicada la gente que vende ropa, que vende calzado y artículos del hogar, donde se ha denunciado que en el caso de los hipermercados, que están dentro de los que pueden abrir, han vendido electrodomésticos, cuando estaban abiertos para vender artículos de limpieza y alimenticios, según las denuncias que han hecho algunas asociaciones".



Antista valoró el decreto por el cual se establece el congelamiento de alquileres y el cese de los desalojos por 180 días. Si bien "en principio, todas estas medidas suman también es cierto que a algunas partes las benefician y a otras las perjudica porque los dueños de los inmuebles quieren sacar una renta".



Desde ese punto de vista, la contención al sector sería insuficiente en vista de que "no hay otras medidas. Estoy de acuerdo con lo que dice Julián (Abad) sobre el corte de la cadena de pagos. En mi empresa (dedicada al rubro Vigilancia) asistimos a dos grandes canteras que están paradas, donde ya nos informaron a todos sus proveedores vía correo electrónico que los cheques que tenemos para cobrar en abril ni siquiera los presentemos porque no va a haber fondos, y esos cheques son por servicios prestados en enero o febrero", cuestionó.



Por otra parte, las comunicaciones recibidas "también dicen que vamos a renegociar después los pagos pero como son empresas grandes tienen una forma de acomodarse donde los medianos o los chicos somos los que más perdemos", aseguró Antista.



Como consecuencia de la inactividad decretada hasta tanto no ceda la pandemia, "estamos trabajando más horas que las normales porque en los lugares donde prestamos servicio de vigilancia solamente en horario nocturno, al estar cerradas las canteras y las empresas estamos cubriendo las 24 horas pero no podemos irnos y dejar sin prestar el servicio".



Frente a los potenciales hechos de inseguridad derivados de los emprendimientos vacíos "mi responsabilidad está recargada, hoy cierra el mes (por ayer) y la semana que viene tengo que estar pagando sueldos. Qué posibilidad tengo de cobrar si las grandes empresas ya me están diciendo que van a refinanciar los cheques que tengo en cartera y que tampoco puedo ir a vender al banco porque no funcionan". En definitiva, "está muy complicado, hay distintas posturas, donde algunas son medio apocalípticas, pero lo real es que la economía está parada".



Incertidumbre



El dirigente de la Cámara Empresaria se hizo eco de las demoras sufridas por comerciantes al tratar de reponer mercadería. "En los mayoristas también se les permite vender a particulares y ha pasado que un comerciante ha tenido que hacer 3 horas de cola y adelante tenía gente que llevaba 1 botella de aceite y dos paquetes de harina. Pero en este momento se ha complicado y debería estar especificado que es solamente para los comercios y no al público en general porque es muy difícil con el horario de atención acotado".



Si bien aún no está claro cómo se abandonará la cuarentena, "se está hablando que de esto se va a salir en forma gradual pero necesitaríamos saber cuáles son las empresas que van a empezar a funcionar. Creo que no la vamos a pasar bien porque hoy un comerciante que tiene de 1 a 3 empleados está muy complicado".



En ese marco, se refirió al caso de "socios que tienen vinoteca con empleados. Pero las vinotecas no están autorizadas a abrir. Es decir que han podido vender hasta el 18 o el 20 como máximo", y de esa manera se verían sumamente complicados para abonar los salarios.



Asimismo, "el rubro gastronómico está muy perjudicado porque incluso no todos tiene la infraestructura para hacer delivery e incluso con toda la gente en la casa tampoco son muy necesarios. Además, las cervecerías y otros emprendimientos gastronómicos similares que tampoco elaboran tanta comida".



En síntesis, "todos los empleados de ese tipo de comercios están todos sin trabajo y la mayoría trabajan los fines de semana. El panorama es bastante negativo porque no esos emprendimientos no pueden aguantar mucho tiempo".