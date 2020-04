Los remates de animales en tiempos de coronavirus

142774

Información General Fueron suspendidos y la situación genera complicaciones al productor

En el sector agropecuario continúan implementándose medidas de prevención para enfrentar la pandemia por el coronavirus, a partir de las decisiones que adoptó el Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria.

El Mercado de Hacienda de Liniers no realizará los remates para evitar la concentración de público. A partir de esto, los compradores debieron tomar contacto con las casas consignatarias para llevar adelante los negocios correspondientes.

El Popular consultó a una firma consignataria para conocer qué estrategias utilizan en el período de cuarentena, Guillermo Sorsoli de Lartirigoyen y Oromí expresó que "el 17 de marzo tuvimos el último remate, luego se hizo otro alternativo en Capital Federal, y fue por internet, se registraron 300 casos de productores y compradores que miraron e hicieron ofertas", destacó Sorsoli, quien además planteo la necesidad de encontrar una solución ante "las necesidades de los productores de pagar las obligaciones tributarias, alquileres y empleados".







Una de las alternativas fue la televisación a través de Canal Rural pero "dejó de realizarse porque no quisieron concentración de gente", destacó Sorsoli. A raíz de esto se intentó hacer los remates vía internet.

Volver a los remates en las ferias es un sueño en medio de la cuarentena por el coronavirus, aunque para Guillermo Sorsoli "un remate público no genera riesgo, se juntarán 20 o 30 personas pero manteniendo las distancias se podría hacer pero vamos a qué dicen las autoridades".

Para el 22 de abril la firma Lartirigoyen y Oromí tiene previsto un remate alternativo en Recalde "tomaremos los recaudos necesarios como: no juntarnos a almorzar, no congregar gente y estar en un espacio amplio de 30 hectáreas, vamos a ver que nos dicen porque no queremos poner en riesgo la vida del productor, del comprador ni del empleado", aclaró Sorsoli.

Como todos los sectores productivos la cuarentena y la paralización de las actividades genera problemas económicos y también a nivel de producción "estamos en época de destete y es muy importante tener vías de venta porque con la llegada del invierno los productores tiene que aliviar a la vaca y al campo", detalló.

"A nosotros lo que más nos preocupa es el pequeño y mediano productor", refiriéndose a aquel que tiene 10, 15 o 20 animales para vender pero que no completa una jaula para el traslado "para la firma es importante porque es un cliente y tratamos de darle soluciones en la medida que podamos".

En tiempos de cuarentena están vendiendo telefónicamente, en forma directa de productor a productor y a frigoríficos, "el remate feria es una oportunidad importante que no la están teniendo los productores y la gente tiene sus compromisos diarios", remarcó desde Lartirigoyen y Oromí.

En estos días están promoviendo la televisación en directo y las operaciones por teléfono.