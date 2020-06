Ciberestafas: avanzan las investigaciones de la Ayudantía Fiscal lamatritense

144891

28.05 | La Madrid Luego de los allanamientos en Córdoba y Chaco

El Dr. Guillermo Casenave explicó cómo continúa el trabajo y reiteró que "el caso de La Madrid está esclarecido". Se conocieron algunos detalles de la causa.

"Le liamos 4 mil dólares y 68 mil en plata y un préstamo de 535 mil pesos", describe un hombre a una mujer por teléfono. Este fragmento es parte de las escuchas que forman la causa por ciberestafas que lleva adelante el Ayudante Fiscal Guillermo Casenave; es una de las piezas clave para desenmarañar la trama de una causa que se inició en General La Madrid y repercutió en distintos puntos del país.



La conversación podría ser normal en la pareja: cómo llevan la cuarentena, la dificultad para conseguir cigarrillos. Sin embargo los protagonistas son un recluso de la cárcel de Cruz del Eje (Córdoba) y su esposa, ambos implicados en la causa.



"El hecho de La Madrid está esclarecido porque secuestramos los dólares, un celular y en esa conversación habla del hecho", apuntó el Ayudante Fiscal, en referencia a la transcripción de los párrafos anteriores.



El 18 y el 19 de mayo pasado Guillermo Casenave encabezó una serie de allanamientos que se hicieron en Córdoba y en Chaco donde se desbarató la organización. Quedaron implicadas más de una docena de hombre y mujeres. De seguir avanzando como hasta ahora la Justicia podría obtener importantes novedades.



En los operativos se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, varias notebook, documentación y anotaciones, tarjetas bancarias y pendrives, además de dinero en efectivo y vehículos.



Ahora la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones de Alvear y el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense periciarán los artefactos electrónicos y se enviarán oficios a los bancos para conocer los movimientos de las cuentas que estarían vinculadas a la organización.



"La investigación sigue", señaló el Ayudante Fiscal y no descartó que hubiera más personas implicadas.



Se pudo saber, en el caso de La Madrid, quién hizo el llamado al vecino sería un preso de la cárcel de Cruz del Eje.



En otro tramo de las escuchas reproducidas más arriba, el sujeto y la mujer hablan de varias cuentas; se jacta de tener casi 24 millones de pesos pero le menciona: "estaba la plata pero no las podemos transferir". En ese caso los delincuentes no advirtieron que habían ingresado a las cuentas del Municipio sino que suponían que eran de la misma víctima.



Según lograron reconstruir los pesquisas, la inteligencia está dada por familiares que están fuera de la unidad carcelaria ya que en los domicilios secuestraron anotaciones de cómo operar los cajeros y otros datos para que las personas engañaran a la gente. Una vez obtenidas las claves BIP y los token ingresaban a las cuentas para hacer transferencias o retirar plata de cajeros automáticos.



Incluso se cree que dentro de la misma unidad carcelaria podrían hacer las estafas con teléfonos Smartphone o computadoras.



"Llaman al voleo, marcan un número de área, marcan un número telefónico, se conectan y comienzan el engaño. Es azaroso en cuanto a las víctimas", sintetizó el Fiscal lamatritense, Guillermo Casenave.



La investigación que lleva adelante la Ayudantía Fiscal local y UFI N° 10 de Olavarría tiene más de 4 mil llamadas y unas 700 horas de escucha. Los celulares que están siendo periciados permitieron esclarecer una megaestafa a un vecino lamatritense y se investigan hechos similares en Olavarría y Bolívar, entre otras ciudades del país.



La misma banda intentó acceder a las cuentas de la Municipalidad y cometer un desfalco millonario.



La semana anterior Casenave encabezó ocho allanamientos en Córdoba Capital, Cruz del Eje y Villa Carlos Paz. En paralelo se realizaron otros en Charata (Chaco). Fueron detenidas 15 personas (once hombres y cuatro mujeres)



La investigación se inició cuando una de las personas engañadas resultó ser un empleado de la Municipalidad de La Madrid a quien lo llamaron telefónicamente refiriéndole que precisaban sus datos bancarios para depositarle el bono de $10000 de ANSES y de esta manera no solo vaciaron el dinero de su cuenta mediante transferencia, sino que le generaron prestamos on line.