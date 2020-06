Adidas y Nike juntas contra el racismo

144978

30.05 Por la muerte de George Floyd

Nike se unió a las protestas en contra del asesinato de George Floyd al lanzar una campaña en contra del racismo, y su contrincante en el mercado, Adidas, dejó de lado la competencia y compartió el video en sus redes sociales.

Nike se unió a las protestas en contra del asesinato de George Floyd al lanzar una campaña en contra del racismo, y su contrincante en el mercado, Adidas, dejó de lado la competencia y compartió el video en sus redes sociales. Floyd era un afroamericano que murió por asfixia, debido a que un policía de Minneapolis, Minnesota, se hincó sobre su cuello durante una detención, causando infinidad de protestas por ciudadanos, quienes reprueban lo acontecido. Nike emitió la campaña de nombre "Until we all win" (Hasta que todos ganemos) con la finalidad de terminar con el racismo que se vive en Estados Unidos. Para esto realizó un video en el que hizo un cambio en su slogan.

"Just Do it" (solo hazlo) cambió a "Don't do it" (no lo hagas), de esta manera fue lanzado a redes sociales, agregando el comentario "Seamos todos parte del cambio". "Por primera vez no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No vuelvas a sentarte y te quedes callado. No creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", dice el video de Nike. Adidas compartió la campaña añadiendo "Juntos es como avanzamos", "juntos es como hacemos el cambio". Después de esto, Nike también respondió a su competencia, le envió un corazón para así sellar el compromiso de ambos en busca de un mismo fin: acabar con el racismo.

Fuente: Mediotiempo.com