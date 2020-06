145015

Información General

El Subsecretario de Asuntos Legales de Municipio Marcelo Fabbi agregó que "existe una prohibición del presidente de la Nación. El último decreto apunta taxativamente a los centros comerciales que aglomeran personas y ese es su rubro".

Marcelo Fabbi, Subsecretario de Asuntos Legales de Municipio, fue uno de los dos funcionarios municipales que atendieron las inquietudes de Lucas Torres sobre las restricciones en cuarentena, y dejó claramente sentada la posición oficial.

"Si Torres dice que va a abrir que abra, y deberá atenerse a las consecuencias. Acá existe una prohibición del presidente de la Nación. El último decreto de Alberto Fernández apunta taxativamente a los centros comerciales que aglomeran personas y ese es su rubro" comentó.

"No es que no le permitimos abrir de jodidos que somos. Oficialmente no puede abrir ninguna de las dos ferias. Nosotros tenemos una jurisdicción acotada; por encima de la nuestra están las decisiones del Gobernador y más arriba aún el Presidente. No estamos haciendo más que eso" enfatizó.

"Lo que no se puede, no se puede. No nos habilitaron la pesca, que uno podría no verle riesgo, pero es así. Estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, enmarcados en nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional" subrayó.

El doctor Fabbi señaló: "Vamos a ser honestos, gracias a la cuarentena vivimos en una ciudad que tiene prácticamente un 80% de su actividad productiva en marcha. Gracias a Dios, por haber hecho las cosas bien, pudimos volver a una vida casi normal".

"Ahora, como está Lucas Torres están los gimnasios, los restaurants, los cines, los clubes y ninguno vino a plantear que va a abrir igual. Nos juntamos, dialogamos y tratamos de estar cerca, porque para nosotros como funcionarios no es divertido que la estén pasando mal", cerró.