Editoriales, entre la crisis y los nuevos hábitos de lectura

Uno de los rubros más afectados por la pandemia es el de las editoriales, que hoy luchan para poder seguir llegando a los lectores de diversas formas. En diálogo con FINDE, referentes del sector explican los alcances de la crisis que atraviesan pero además señalan los cambios en el consumo de los lectores.

Rodrigo Fernández

Chicas o grandes, independientes o dependen dientes de un grupo, lo cierto es que la pandemia impactó fuerte en el sector editorial. Con el cierre de librerías, el corte en la cadena de pagos, sin producción de novedades y con el plan de publicaciones en stand by, los frágiles eslabones que se unían para que los libros llegaran a las manos de los lectores crujieron. El panorama parece ser hostil y sin embargo las editoriales no se rinden. Buscan nuevas formas de estar presentes en la vida del lector. En formato físico o eBook pero con la idea de que se sigan produciendo libros.

"El mundo editorial no es ajeno a la cuarentena que está viviendo el país. Afecta la venta de libros, la cadena de pagos, la producción de novedades y al plan editorial que teníamos cerrado. El cierre de puntos de ventas impactó de lleno en nuestra empresa. Venimos de 5 años de caída en ventas de ejemplares y esta situación global nos estancó", asegura Santiago Satz, gerente de prensa del Grupo Editorial Planeta, en diálogo con FINDE.

Para Diego D'Onofrio, de la editorial La Bestia Equilátera, el COVID-19 "va a afectar a toda la cadena de la industria editorial" y "las primeras en sentir el impacto van a ser las librerías que tienen que afrontar diversos costos fijos. Muy probablemente muchos no puedan seguir. Para las editoriales se va a demorar el cobro por los libros vendidos".

La industria editorial se ve "afectada ampliamente por la cuarentena, en todos sus eslabones. No se ha podido producir ni importar material nuevo. Las librerías han estado cerradas por lo tanto al menos por un mes, hubo venta cero. La venta online aportó un poco de aire pero no el suficiente", expone Roxana Bavaro, jefa de prensa de Riverside Agency.

La referente señala que "los ganadores inmediatos fueron los que apostaron al eBook. En el caso puntual de Riverside, como distribuidora, y de Edhasa como editorial, nos mantuvimos trabajando en la promoción de nuestro fondo editorial. Lo vimos como una oportunidad para que la gente pudiera re encontrarse con títulos que ya habían olvidado".

Desde La Bestia Equilátera apuntaron fuerte a "la venta online desde nuestra tienda, de eBooks que ya teníamos y una comunicación todavía más intensa a través de las redes sociales".

Algo parecido es lo que implementaron desde Ediciones Godot: "La habilitación de la venta por delivery para librerías fue una gran noticia para el rubro. Armamos un micrositio que ordena más de 250 librerías en torno a sus localidades", explica Víctor Malumián.

Mientras que en el Grupo Planeta "implementamos distintas estrategias para seguir en contacto permanente con nuestros lectores: streaming, lanzamientos online. Volcamos todo nuestro potencial al mundo online, Hoy con algunos comercios abiertos, emparejamos la balanza y lanzamos fuertes novedades antes de junio como el libro ´Aramburu´, de María O'Donnell, ´Kisse´ de Marley y ´Pandemia´ de Mónica Müller", confirma Santiago Satz.

Papel vs digital

"Si algo dejó demostrado la pandemia es el consumo marginal de libros digitales. Hasta en los casos de las editoriales que tenían todo su catálogo digitalizado, que sumaron descuentos, que hicieron promociones y que multiplicaron sus ventas, el ingreso sigue siendo completamente marginal. Hay un tema de experiencia de lectura, sumado a la problemática del parque tecnológico y por último de precios que hace que sea un formato de venta muy menor" reflexiona Victor Malumián.

Roxana Bavaro coincide al señalar que "la venta de los libros electrónicos efectivamente subió, casi diría que se duplicó. Pero aún así, ante la apertura de las librerías de manera online y con delivery, la gente volvió rápidamente a comprar libros. Obviamente no con la premura de antes pero si reaccionaron rápidamente. Eso es un claro indicativo de que uno no reemplaza al otro. De que el papel está muy arraigado en el lector tradicional y de que hay una fuerte expectativa porque pronto las librerías puedan vender como siempre lo han hecho".

"Se puede dar un crecimiento del eBook, sí. Es imposible imaginar la magnitud de esa suba a largo plazo. Pero, ante el cierre de las librerías, y la posibilidad de la compra online de libros papel, ese sistema de ventas se va a fortalecer. Porque mucha gente va a comprar online por primera vez. Y si sale bien, como es un sistema que se consolida con la confianza, pueden volver a repetir con otras compras", afirma Diego D'Onofrio.

Para el gerente de prensa de Planeta "la foto completa la vamos a ver una vez finalizada la pandemia. Hoy el libro digital es una de las alternativas al formato físico. Claramente creció en los últimos meses pero el lector argentino es en su mayoría analógico. Le gusta comprar, guardar en su biblioteca, regalar como objeto"

Cambio de planes

"Teníamos planeadas cuatro novedades que vamos a lanzar en los próximos meses. Sólo saldrán más apiñadas en el año. La Abadesa, de Crewe de Muriel Spark; El hotel de los animales, de Jean Garrigue; El mal menor, de Charlie Feiling y Agujas doradas, de Michael McDowell", cuentan desde La Bestia Equilátera.

En Ediciones Godot se redujo notablemente el plan editorial que tenían para el año en curso, además se le suma "la postergación de varias ferias y el duro golpe económico".

En Planeta si bien en "junio y julio se redujo en un 50% el plan editorial, estamos trabajando mes a mes".

"En los meses ´fuertes´ que son sobre todo los de la Feria del Libro se tenían pensados lanzamiento que fueron pospuestos, posiblemente para fin de año. Muchos títulos se van aplazando buscando el mejor momento posible", afirma Roxana Bavaro.

Hábitos y post-Covid

"Es un momento bisagra para el mundo. Nos estamos acomodando a los nuevos hábitos", dice Santiago Satz y asegura que los meses venideros dependerán de "cómo avance o retroceda el COVID-19". "Creo que se están armando alianzas y complicidades muy interesantes. Todo el sector está pensando y replanteándose cómo vamos a seguir", explica Víctor Malumián.

Para Diego D'Onofrio "salvo el afianzamiento de la venta online de libros, las consecuencias van a ser todas negativas para el libro. Creo que van a disminuir las ventas para todo el sector y se van a alargar los plazos de cobro para los libros vendidos".

En Argentina, "todos son momentos desafiantes", aclara Roxana Bavaro y explica que en el sector cultural "todo está siempre readaptándose y reinventando cosas". No obstante, pronostica que los meses próximos serán difíciles: "Primero tenemos que lograr cierta estabilidad, poder producir nuevamente. Y la recuperación económica será muy lenta. Claro que los libros se van a seguir produciendo y vendiendo. Esta es una crisis más, con su meseta, y si nos podemos organizar y coordinar y formar alianzas, estimo que en un tiempo podremos ir recuperándonos de a poco".

Descargas gratuitas, PDFs y libros electrónicos



Hace pocos días se produjo un debate luego que en un grupo de Facebook se compartieran libros en PDF. Muchos escritores manifestaron su disconformidad respecto de que sus libros estuvieran allí para descargar de forma gratuita.

"Entiendo ambas posturas", dice Roxana Bavaro pero "también entiendo que cuando uno no conoce al dedillo una actividad es muy difícil poder opinar con conocimiento de causa. A mi juicio es importante entender que en este momento de la historia, lo artístico conlleva el trabajo de muchas personas y que el objeto final, el producto que se consume al final del camino. Es un producto manipulado por muchas personas que aportan su saber en distintas disciplinas. Y que eso, aunque cause mucho placer a la hora de hacerlo, no deja de ser un trabajo para el cual uno se prepara, estudia y aporta. Es un trabajo y como todo trabajo debe ser retribuido".

Diego D'Onofrio ve bien el gesto de ayuda al lector de parte de autores y editoriales en estos momentos de cuarentena aunque "ocurre que el formato digital en Argentina está muy asociado a la descarga gratis. Lo cierto es que nos cuesta pagar por los eBooks y creo que al compartir PDFs, se sigue fortaleciendo esa idea del eBook gratis".

Por último Santiago Satz señala que "detrás de un libro hay muchísima gente trabajando y el autor es el primer eslabón de la cadena. Si no hay autorización por parte del autor, creemos que no debe compartirse. Nosotros vendemos libros, no PDF's".