La Madrid: las claves del sector de salud ante el Covid-19

El sistema de Salud de General La Madrid se prepara para atender la pandemia de Coronavirus. Si bien hasta ahora no se han detectado casos positivos, las autoridades estiman que en algún momento el virus llegará por hizo se reforzó la atención en el Hospital Dr. Mariano Etchegaray" donde se definió un área específica para atender a los pacientes. En una recorrida por el lugar, las autoridades subrayaron:

Ante la aparición de un caso sospechoso las personas son atendidas en el sector definido -al que se ingresa por la calle Teresa de Calcuta- donde se hace un primer análisis del paciente: se toman los datos y se comienza con el protocolo e incluso se realiza el hisopado para confirmar o descartarlo.



El análisis de la muestra se envía a analizar y dependerá del estado de salud general del paciente si se lo interna o no.

En caso de que el individuo requiera atención médica se aisló el segundo piso del Hospital que cuenta con once y el área de terapia intensiva la que se ha equipado con cuatro respiradores que permiten controlar al paciente constantemente. Se sumaron bombas de infusión que permite pasar medicación, un equipo analizador de gases y un filtro de aire que purifica la sala.

"Aquí se ubicaría a los pacientes entubados o con riesgo control más estricto. Son pacientes complejos que requieren monitoreo y control las 24 horas", detalló el director del Hospital, Domingo Cárceles.

No hay visitas a excepción de casos que necesitan una asistencia especial y ese caso las personas van a estar con el equipo de protección.

En total son seis respiradores automáticos (cuatro en la terapia y dos en Pediatría). En caso de ser necesario la mesa de anestesia puede usarse como respirador, a eso se suman cinco cicladores que permitirían usarlos en las habitaciones.

Los médicos lamatritenses se han capacitado para poder manejar el equipamiento pero están a cargo de los Doctores Javier Rojo y Alejandro Ciappina que son los terapistas.

"En cuanto a la complejidad tecnológica estamos más que bien. El funcionamiento es complejo, más teniendo en cuenta que un paciente está al menos 14 días internado. En cuanto al factor humano también estamos bien, bien entrenados pero hay limitaciones en cantidad. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la conciencia social para no llegar a utilizar este sector", recalcó el intendente Martín Randazzo.

El primer piso del Hospital se destinó para la atención de pacientes comunes y se aisló un sector del Hogar de Ancianos con 9 camas para ser usadas como sector de internación general.



A esto se le incorporó las instalaciones de la Escuela Agropecuaria con 56 camas (28 masculinos y 28 femeninos -en pabellones e individuales-), tres comedores, cocina, sala de enfermeros, baños con duchas y accesos independientes para personal de salud.

La readaptación de las instalaciones de la escuela estuvo a cargo del personal de salud y de Defensa Civil con asesoramiento del Ministerio de Salud de la provincia.

Cómo está La Madrid hoy

Diariamente se informan las acciones llevadas adelante por el sistema de Salud y hasta el sábado se descartaron en La Madrid 47 casos sospechosos de Covid 19.

Sin embargo el intendente Martín Randazzo ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que finalmente haya casos. "El contagio del virus va a llegar, está ocurriendo en otros lugares y acá estamos entrando en el invierno. Lo que logramos es que no haya llegado muy rápido, se han hecho las cosas bien y tenemos que seguir trabajando para que sea el menor daño posible", dijo.

Aunque el invierno está a pocos días y las temperaturas bajas son una constante, los médicos destacan un dato positivo: ha caído el nivel de enfermedades respiratorias, con respecto al 2019 "Esto debido al aislamiento y a que la gente se ha quedado en sus casas. También porque se han incorporado medidas de higiene", infieren los especialistas.

La primera línea

Pero además de trabajar en el aislamiento y control de los posibles pacientes, desde la Secretaría de Salud dirigida por Eduardo Bardín se hizo especial hincapié en la bioseguridad de los médicos, enfermeros y el resto del personal del Hospital "Dr. Mariano Etchegaray".

Al ingresar en los sectores destinados a enfermedades respiratorias la atención se hace con el equipo de protección personal (EPP) y la pulcritud se observa en cada lugar. Los barbijos, los guantes de látex y el alcohol en gel son moneda común. "Hicimos un protocolo de limpieza y cuidado porque podemos estar expuestos al virus y nos tenemos que cuidar a nosotros y nuestros compañeros", subraya Domingo Cárceles.

Por su lado la Doctora Cecilia Alvarez valoró el trabajo de acompañamiento del servicio de salud mental. "Son encuentros semanales para todos y quienes lo requieran; ahí se trabajan distintos temas: angustia, culpa y otras cuestiones en el vínculo porque muchas personas nos ven como una amenaza y eso pesa. Estamos con la tranquilidad porque cada uno tiene su equipo de protección personal y no hay faltantes, y eso da seguridad cuando venimos a trabajar", mencionó.

El jefe comunal insistió en la prevención. "Tenemos que tratar de ser inteligentes. Hay que lavarse las manos y mantener la distancia, tratarnos humanamente lo mejor posible", señaló.

"Hay que entender esta situación como algo que va a ocurrir y hay que tratar de que nos afecte lo menos posible y tener la conciencia tranquila de que hicimos lo máximo posible para tener la menor cantidad de infectados posible", apuntó.

"Se hizo una gran inversión en equipamiento tanto por parte del Estado como con la ayuda de la comunidad pero lo más importante es trabajar en el factor humano la mejor manera de aplaudir a quienes trabajan es respetar y cuidarse, la comunidad ha tenido una gran respuesta pero no bajar los brazos, mantener los hábitos covid porque no se jode a uno mismo sino al colectivo. Este virus vino a mostrarnos muchas cosas que no teníamos bien como sociedad", resaltó.

"Hay que pensar que el virus va a llegar. Ganar el partido es que tengamos la menor cantidad de contagiados posible y que llegue en el mayor tiempo posible", cerró el jefe comunal.