Corte en Emiliozzi: confirmaron que se realiza la desinfección de los camiones

01.06 | Información General CORONAVIRUS

Funcionarios del Ejecutivo Municipal mantuvieron reuniones días atrás con responsables de la empresa. Se coordinó que los camiones que transportan vehículos deben pasar por el arco sanitario o ser higienizados en el desarmadero.

Mientras seguía en pie el corte en el cruce de avenida Emiliozzi y calle 146, desde el Ejecutivo indicaron que coordinaron con la empresa ubicada en el barrio Cuarteles cómo se llevan adelante los procedimientos sanitarios.



El secretario de Seguridad Municipal, Daniel Borra, explicó que la semana pasada tuvieron reuniones con el objetivo de organizar el control sanitario de los camiones que transportan automóviles y llegan al desarmadero privado ubicado en el sector donde se realizó la segunda protesta de vecinos este lunes por la tarde.

La primera fue hace diez días y se habría desencadenado por el arribo de un camión de Trelew.

Mientras que los vecinos plantean que los camiones no son desinfectados, desde el Ejecutivo refirieron que "el compromiso de las partes fue que los camiones que traen autos a este lugar deben pasar por el arco sanitario" de la avenida Pringles. En el caso de que por el porte del transporte no puedan entrar, la empresa está obligada a realizar la desinfección correspondiente, en tanto que se habló con los vecinos para que den aviso a la Municipalidad si esto no se cumple.

Se agregó así que cuentan con registros fotográficos y fílmicos en los que se corrobora que desde el desarmadero se realiza la desinfección correspondiente, de acuerdo a los protocolos por la emergencia sanitaria.

El corte realizado este lunes, donde un grupo reducido de manifestantes solicitaba la presencia del intendente Ezequiel Galli, se trata del segundo en el transcurso de las últimas semanas, con el objetivo de denunciar que en el desarmadero no se realizarían los controles correspondientes.

Se conoció además que durante el pasado fin de semana se produjo una confrontación en este sector, donde se requirió la presencia de personal policial.