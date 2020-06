El Municipio suspende los tratamientos y da de baja el contrato con Foderé

145074

02.06 | Información General Mes de la Fertilidad

El Popular dialogó con el especialista Dr. Ricardo Foderé quien explicó la situación actual y confirmó que en Olavarría la oficina en el Hospital Municipal ya no está más porque en el mes de abril "me suspendieron el contrato y me debían cinco meses que ya abonaron".

Junio es el mes de la Fertilidad en toda la Argentina y desde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) expusieron su preocupación por la angustia y estrés ante la demora en los tratamientos de fertilidad a causa de la cuarentena.

Según datos de Samer, el 90 por ciento de los centros de fertilidad acreditados debió suspender los tratamientos como consecuencia de la pandemia por Covid-19 entre los meses de marzo y abril.

A partir de mayo, los procedimientos se reanudaron con un estricto protocolo de cuidado tanto de los pacientes como de los trabajadores de la salud. No obstante, advierten que el retraso o la suspensión puede tener efectos emocionales y psicológicos en los pacientes.

El Dr. Ricardo Foderé, especialista en Medicina Reproductiva, ginecólogo obstetra y mastología dialogó al respecto con El Popular Medios, contó la situación en Olavarría y confirmó que "se suspendieron todos los tratamientos de alta complejidad y se atienden especialmente las urgencias".

El único especialista de la región, que atienden sólo en Olavarría y en su consultorio explicó que "el problema en sí no son los tratamientos sino la gente del interior que tiene que viajar a Buenos Aires. Se está instrumentando que la gente viaje, no tenga contacto con nadie, esté en las clínicas y reciba un certificado que no estuvo en contacto con nadie".

En cuanto a lo local el doctor Foderé indicó que "estamos haciendo tratamientos de baja y mediana complejidad" aunque hace algunos días "comenzamos a retomar las consultas porque vienen de toda la región. De a poco se va normalizando pero está sujeto a lo que pase. Tenemos un protocolo extremo y estamos alerta a todas las disposiciones de la Samer".

En 2012 el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" fue el primer hospital municipal del país en adherir a la Ley de Fertilidad Asistida y pionero en toda la región. La situación en 2020 cambió y no sólo por la pandemia, "el Hospital me suspendió el contrato así que allí no trabajo más desde el mes de abril, así que los tratamientos los estoy haciendo desde mi consultorio. Me informaron que se suspendía mi contrato en el marco de la pandemia y que, potencialmente, se iba a reactivar cuando pase todo".



En este sentido, el especialista comentó "en los últimos años de esta gestión jamás me proveyeron de nada. Conseguíamos los insumos a los ponchazos y los pacientes lo hacían por su cuenta con los medicamentos". Todos los meses realizaba un reclamo, de todos los medicamentos, insumos, descartables que necesitaba. Les armaba una lista con lista de precios, dónde comprarlos siempre había promesas, pero nada".

Cómo si esto no fuera poco, el médico Foderé dijo que "desde el mes de diciembre que no me pagaban, me debían desde diciembre hasta marzo".



*El Dr. Ricardo Fodere posibilitó y acompañó el proceso de fertilización en el Hospital Municipal. Zarahi, la primera bebé olavarriense nacida de una pareja igualitaria

A pesar de las dificultades, el especialista en fertilidad contó que cuando finalizaron su contrato "un matrimonio de dos chicas estaban en tratamiento y propuse hacerlo igual porque habíamos conseguido todos los insumos y medicamentos".