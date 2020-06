"Apareció una bandada de millones de mosquitos de una especie rara"

145088

02.06 | Información General El Director de Bromatología aseguró que no son peligrosos para la salud

Andrés Castro trató de llevar tranquilidad a la población ante esta enorme cantidad de mosquitos que inquietan. Descartó que se trata del vector trasmisor del Dengue y alentó a aprovechar la época para prevenir.



En los últimos días creció una preocupación en la población de la ciudad que tiene que ver con la aparición de una gran cantidad de mosquitos -llamativa en esta época fría del año- por un lado, y también por su tamaño y forma.

Aunque uno tiende enseguida a preocuparse y pensar en el mosquito transmisor del Dengue, el veterinario Andrés Castro al frente de la Dirección de Bromatología dijo a Canal Local: "nosotros estamos capacitados para identificar al Aedes aegyptique es le transmisor del dengue. De las otras especies podemos decir que no es Aedes, y algunas podemos decir que es el Culex que es el más común de la zona".

Respecto de esta nueva gran cantidad de mosquitos que apareció en la ciudad, reconoció que "ahora apareció una bandada de millones de mosquitos que es una especie rara y hemos recibido muchas consultas sobre este tema".



De hecho, El Popular pudo saber que se evalúa la implementación de un sistema que opere dentro del área de salud pública de manera exclusiva para recabar este tipo de inquietudes relacionadas a mosquitos porque son muchas.



"Fuimos a constatar, es una especie que no es frecuente de ver y aparentemente es una especie que no pica. De hecho no se acerca a intentar picar a las personas" dijo Castro sobre este tipo de mosquitos que invadió la ciudad.



Al mismo tiempo llevó tranquilidad y afirmó "es un mosquito que no representa un riesgo para la salud".



DENGUE



Las sospechas generaban preocupación al imaginar que este tipo raro de mosquitos podrían ser vectores del Dengue. Así, Castro explicó que "las fumigaciones siempre se reservan para casos puntuales en los cuales hay sospecha de Dengue, por ejemplo. Esta indicado desde el Ministerio de Salud no fumigar, salvo en casos sospechosos que se justifiquen el proceso o en casos confirmados, por supuesto".



Confirmó que "seguimos sin tener dengue autóctono" e hizo mención al caso que fue importado y que la persona estuvo aislada.

ES EL MEJOR MOMENTO PARA PREVENIR



El Director además hizo foco en la educación, el valor de las acciones conjuntas y en al prevención. "Este es le mejor momento para limpiar los recipientes, desechar y limpiar todos los posibles contenedores de agua que no usemos, para ordenar el patio. Es el mejor momento porque no es de alto riesgo" agregó.

Alentó además a tomar esas practicas como hábitos para evitar posibles casos, y que ante la duda se comuniquen con el teléfono de la dependencia ubicada en la prolongación de la avenida Urquiza a pocos metros de la ruta 226, 423737.