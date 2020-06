3 de junio: Asamblea de Mujeres y Disidencias de Olavarría

145103

A cinco años del primer movimiento, el comunicado expresa que "sostenemos que el patriarcado y la violencia machista no están en cuarentena. Por eso nunca estará en cuarentena la lucha feminista y disidente".

A cinco años del primer grito del #NIUNAMENOS nos convocamos nuevamente este 3 de junio para seguir exigiendo que vivas, libres, desendeudadas y organizadas nos queremos. Hoy el contexto de aislamiento y encierro ha recrudecido las violencias que vivimos diariamente.

En lo que va del año son más de 100 casos de femicidios en el país, desde el comienzo de la cuarentena a la fecha se han cometido 57 femicidios de los cuales 27 son en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que son más, ya que desde distintos colectivas trans-travestis y comunidades originarias denuncian la invisibilización de sus asesinatos!

En Olavarría, desde el Centro de Atención en Violencia Familiar y Género, sostienen que han aumentado en un 40% las denuncias por violencia durante la cuarentena. Las situaciones que se denuncian demuestran cómo se manifiestan distintos tipos de agresiones, no solo a las mujeres, lesbianas, bisexuales, transgéneros, intersex, gays, travestis, no binaries, sino también a les jóvenes y niñez. La situación de las adultas mayores se ha agravado, no solo por la violencia de sus parejas, sino también de sus hijes y cuidadores quienes se suponen están a cargo de asistirles durante el encierro.

El maltrato diario se ha transformado en tortura para miles de mujeres, lesbianas, bisexuales, transgéneros, intersex, gays, travestis, no binaries, y las niñeces, el 82% de los femicidios y el 76% de los abusos sexuales fueron en las casas de les víctimes. Los hogares se han transformado en una trampa y el Estado en todos sus niveles por acción u omisión, sigue siendo el principal responsable.

Ha quedado en evidencia no solo la feminización de la pobreza, sino también que el Estado no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia para cuidarnos ante el avance del virus. El hambre es algo que las organizaciones sociales estamos denunciando en todos los barrios, el municipio en Olavarría no da respuestas, es por esto que nuevamente somos las agrupaciones sociales y las redes feministas quienes ayudamos a bancar las ollas y paliar el hambre, las redes feministas y las organizaciones sociales nos sostienen!

La crisis que atraviesa nuestro país también se ve recrudecida es por eso que exigimos que se apruebe la ley de impuestos a las grandes fortunas para que los capitalistas paguen la crisis. También nos sumamos al rechazo al pago de la deuda externa ilegítima y seguimos sosteniendo que la deuda es con nosotras y nosotres! Ni con el Fondo, ni con las Iglesias!

El acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva se ve dificultado por la falta de información propia del encierro y la comunidad travesti trans sufre el faltante de hormonas y la terapia necesaria para garantizar el derecho a la identidad de género. Las Interrupciones Legales de embarazo tienen acceso desigual en todo el país, es por esto que seguimos exigiendole al Congreso que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley de la campaña por el Aborto legal, seguro, libre y gratuito.

Por todo esto seguimos en lucha exigiendo:

- Que el municipio informe qué se ha hecho hasta el momento para la aplicación de la ordenanza en Emergencia en Violencia de Género aprobado en enero del 2020.

-Educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género para decidir. Acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos para no abortar. Aborto feminista, legal, seguro y gratuito para no morir. NI UNA PRESA O MUERTA MÁS POR ABORTOS CLANDESTINOS.

-Esclarecimiento de todos los femicidios y travesticidios en nuestra ciudad y el país, y avance en las causas por abuso sexual.

- Reparación económica para hijes de víctimas de femicidios. Aplicación de la Ley Brisa.

-Aplicación efectiva de la ley Micaela en todas las instituciones del Estado, de todos los niveles.

-Implementación del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista y acceso efectivo a la justicia.

-Por un consejo autónomo de las mujeres, independiente de las autoridades gubernamentales.

-Activación por parte del Estado de mecanismos efectivos de protección y búsqueda de las mujeres desaparecidas.

-Desmantelamiento de las redes de trata para explotación laboral y sexual.

- Luchamos por una comunicación más diversa e igualitaria, teniendo en cuenta el análisis con perspectiva de género en el tratamiento de las noticias. Acompañamos la lucha de les trabajadores de la comunicación y exigimos a les propietaries de las empresas de medios que se le dé visibilidad a la voz de las compañeras.

-Separación de la Iglesia Católica del Estado argentino.

-Por educación intercultural y aplicación plena de la LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.

-Rechazamos el veto del intendente Ezequiel Galli al artículo 4 que garantiza el presupuesto para el programa municipal de salud sexual y reproductiva.

-Exigimos aplicación del protocolo de INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO en todos sus niveles. NO A LA MATERNIDAD FORZADA, SON NIÑAS NO MADRES. LA CESÁREA NO ES ILE

- Aplicación de la ley de PARTO RESPETADO. ¡BASTA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA!

-Provisión de insumos a personas con VIH

- exigimos que se continúen y se sostengan los acompañamientos psicológicos a las personas tran-travestis que están realizando los tratamientos de hormonización.

-Basta de persecución y libertad para todas las presas del heteropatriarcado y del capital en situación de violencia institucional. Basta de causas armadas y criminalización de la lucha. ABSOLUCIÓN MILAGRO SALAS, HIGUI y JOE LEMONGE, todes les perseguides políticxs por el Estado.

- Basta de persecución y abuso de poder durante la cuarentena por las fuerzas policialesºº

-Visibilización de la diversidad corporal. Basta de prácticas gordodiantes, abajo los modelos de belleza, los estereotipos establecidos y la policía de los cuerpos. Exigimos aplicación de la Ordenanza N° 4341 de 2018 para que no se realicen concursos de belleza en Olavarría.

-Basta de objetivación y sexualización de los cuerpos infantiles. Abajo la cultura de la pedofilia y la violación.

-No al lesbodio. Basta de persecución a las mujeres lesbianas.

- Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de las tareas de cuidado.

- Basta de ajuste en el área de cultura municipal! Reincorporación de todes les despedides.

-Igual salario por igual trabajo y el acceso a todas las categorías laborales en igualdad de condiciones

-Reconocimiento y derechos laborales para las trabajadoras de la economía popular

-No a la ley de semillas de monsanto-bayer. por la soberanía alimentaria. Por la autonomía de nuestros territorios. Viva la lucha de las agricultoras autogestivas.

-Representatividad y paridad sindical para elaborar políticas laborales con perspectiva de género

-Aprobación del proyecto por el cupo laboral trans

-Protección laboral a las autodenominadas trabajadoras sexuales

-Extensión de las licencias por maternidad y paternidad tanto para trabajadores como para estudiantes.

- Pago íntegro de los salarios a les trabajadores!

Sostenemos que el patriarcado y la violencia machista no están en cuarentena. Por eso nunca estará en cuarentena la lucha feminista y disidente!

Son las redes feministas las que nos sostienen!

Firman el documento



Frente ni una menos Olavarría

Socorristas en red Olavarría

Comunidad Mapuche urbana pillan manke

Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito olavarría

Consejeria en prevencion en Violencia obstétrica olavarría

Oleada feminista

Mutual de arte popular murga Arrebatando Lágrimas

Plenario de trabajadoras Olavarría

Polo obrero

Tribuna Docente

Partido Obrero