Estacionamiento: excepción para el personal de salud de instituciones céntricas

Los profesionales de la salud que se desempeñan en tres establecimientos de rubro ubicados en el centro quedaron exceptuados del pago del estacionamiento medido días pasados. En correlato con esa medida del Ejecutivo, el Concejo Deliberante pidió ampliar el beneficio a los trabajadores de una cuarta institución.



El decreto que estableció la excepción trascendió la semana pasada cuando comenzó su aplicación. Se dictó después de que la médica Mariana Lestelle hiciera el pedido públicamente el intendente Ezequiel Galli por redes sociales. El jefe comunal respondió la publicación y apoyó la solicitud.



Durante la extensión de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus no paga el estacionamiento medido el personal de salud de la Clínica María Auxiliadora, del Instituto Médico ni de la empresa EMO.



En el marco de la disposición, el Concejo Deliberante aprobó en la última sesión una solicitud para sumar a la excepción a los empleados de la clínica de salud mental ubicada sobre calle Alsina. El interbloque Frente de Todos presentó la propuesta a través de la concejal Alicia Almada quien indicó que "los trabajadores pidieron ser tenidos en cuenta".



"Puerta de la clínica. Te pasan los del estacionamiento medido. Estimado Ezequiel Galli somos personal de excepción. Pidan las patentes de los autos a los profesionales de salud, así no tenemos que pensar en la multa mientras atendemos pacientes. Una idea. Con todo respeto" fue el planteo que expuso la médica Lestelle con una imagen del ticket que recibió en su lugar de trabajo a mediados de mayo.



Poco después, el jefe comunal le respondió y adelantó que atendería la solicitud: "nos vamos a poner en contacto con las dos clínicas que están afectadas por el Estacionamiento Medido y vamos a exceptuar al personal de las mismas de abonarlo mientras transcurra la pandemia" manifestó.



Otro reclamo



Durante el debate legislativo, el concejal Eduardo Rodríguez (FdT) expuso un reclamo que recibió por parte de usuarios del estacionamiento medido que compraron abono mensual en marzo.



Fue el mes en que se declaró la emergencia sanitaria y, entre las medidas que implicó, fue la suspensión del cobro del estacionamiento medido. Los usuarios solicitaron a la empresa "el reconocimiento" de esos 11 días en que no utilizaron el servicio. La concesionaria respondió que es el Municipio el que debe autorizar la devolución de los montos.



En ese sentido, el concejal del Frente de Todos intentó que en la misma resolución en que se había solicitado la ampliación del beneficio para el personal de salud se incluyera este pedido de los usuarios. La propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista, bancada que aclaró que el rechazo se debió a que si bien ambos temas refieren al estacionamiento apuntan a diferentes aspectos. Desde Juntos por el Cambio se instó a la presentación de un proyecto específico para la próxima sesión.