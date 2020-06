Nuevo arco sanitario en el otro ingreso habilitado de la ciudad

145118

BARRIO AOMA

El intendente Ezequiel Gali, junto al Director de Defensa Civil constataron la puesta en marcha además de un contador automático de vehículos.



Este miércoles y a pesar de las condiciones climáticas adversas, el intendente Ezequiel Galli y el Director de Defensa Civil, Adrián Guevara estuvieron en el ingreso noreste de la ciudad y constataron el funcionamiento del nuevo arco sanitario y el contador automático de vehículos.



En declaraciones a El Popular, el titular del Centro de Monitoreo Municipal (CMM), Daniel Manuel indicó que, por una cuestión de logística, todos los camiones ingresan por avenida Pringles y no entran por la Autopista Fortabat, "a menos que sea un camión por ejemplo de cereales que está trabajando en la zona y lo conocemos. Muchas veces la gente dice que en los controles no están parando a nadie, pero no saben que hay autos individualizados como personal de salud, u otros que tienen ya los permisos que los conocemos de tanto pasar".

Al test de anosmia que se sumó en la última semana, ahora se le agregó un nuevo arco sanitario porque "seguimos sumando medidas de prevención para cuidar a todos los olavarrienses" dijo el intendente.



*Desde que inició la cuarentena realizaron un centenar de actuaciones en comercios y obras

Fue instalado en Ruta 51 y la Avenida Fortabat, junto a un contador automático para saber la cantidad y el tipo de vehículos que ingresan a la ciudad.