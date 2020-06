Coronavirus en Olavarría: "en total se puede hablar de cinco o seis" casos positivos

145129

03.06 | Información General Más de 50 personas en aislamiento preventivo

Se trata de 2 personas que se suman al conteo pero que no están en la ciudad. Uno es olavarriense pero reside hace años en Buenos Aires, y el otro es de otra ciudad, pero el testeo se hizo en Olavarría.



En el anochecer de este miércoles, el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa -en el Salón Rivadavia- en la que confirmó casos positivos de coronavirus en Olavarría.

Estuvo acompañado por el secretario de Salud del Municipio Germán Caputo y en principio explicó que son cuatro las personas que arrojaron resultados positivos para Covid-19 en la ciudad (dos de ellas no son olavarrienses), uno de una localidad vecina (pero con testeo realizado por el laboratorio local) y otra persona que presenta domicilio en Olavarría, pero desde hace varios años reside en Buenos Aires y permanece internada en el Hospital Argerich.

"Tenemos cuatro casos positivos (en total se puede hablar de cinco o seis, uno de los casos es de una ciudad vecina pero el testeo se hizo en el laboratorio local, personal de salud concurrió y le hizo el hisopado allá, pero nunca vino a Olavarría. El otro figura en el SISA, porque está internado en el Hospital Argerich y tiene domicilio en Olavarría. Hay que aclarar que no vive acá", confirmó el intendente Galli en el inicio de la conferencia.

Indicó, además que "los otros cuatro están en Olavarría: dos de ellos viven en la ciudad, uno de los cuales es personal de salud, el día domingo comenzó con fiebre y está en aislamiento, otra de las personas ingresó con neumonía y está internada en el Hospital. Los otros dos casos corresponden a personas provenientes de la ciudad de San Nicolás, llegaron para trabajar en una empresa local y automáticamente se hospedaron en un hotel local para hacer el aislamiento correspondiente. Nunca salieron del hotel, es importante decirlo. Se testeó a todo el grupo. Ya me comunique con el Intendente de San Nicolás a través de la Secretaría de Salud de su distrito, para que se active el protocolo de investigación de los nexos epidemiológicos. Tenemos más de cincuenta personas aisladas, teniendo en cuenta los nexos, que son los contactos que han tenido, seguimos con la investigación epidemiológica. Estamos trabajando".

Por su parte, el secretario de Salud Germán Caputo, informó que "esto pasó hoy a las seis de la tarde con la evaluación de los resultados, nos encontramos con estos casos positivos. Dos son olavarrienses y otros dos de la ciudad de San Nicolás. Mientras que el quinto caso (con domicilio en Olavarría pero que vive en Capital) se encuentra internado en el Hospital Argerich y no teníamos registro de atención en el nosocomio local de antes del 2016. El sexto caso, se trata de la ciudad de Azul".

El doctor aseguró que "se activó el protocolo, se habló con cada uno de los pacientes y se hizo el aislamiento preventivo. Seguimos en contacto permanente con el personal de salud y hasta el momento no hay ningún tipo de contagio. Pusimos a disposición todo lo necesario para que no haya circulación masiva. Gracias al protocolo que se manejó con distintos trabajadores, se logró captar a pacientes portadores asintomáticos, que de no haber sido detectados a tiempo, quizás estarían contagiando en la población. El protocolo se activó y se logró prevenir".

"Con el equipo de Salud veníamos trabajando. Sabíamos que esto iba a suceder. Quiero llevar tranquilidad, estamos trabajando en detectar los nexos epidemiológicos y aislar en caso de que se requiera, como así también vamos a realizar test a todas las personas que nosotros consideremos que sea necesario. Tenemos un gran equipo de Salud, un gran equipo en el Municipio de Olavarría para contener la situación que estamos atravesando", manifestó el Intendente, al tiempo que agregó que "en principio no volvemos a Fase 1, esto no va a suceder, si vamos a suspender las salidas recreativas y la apertura de hoteles , que abrieron hace escasos días, de acuerdo a una habilitación de la Provincia".