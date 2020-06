"En Olavarría no se cumple la cuarentena"

145140

04.06 El titular del área de pediatría municipal

Así lo expresó el director del área de Pediatría del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Gastón Seambelar. Además, mostró preocupación porque los chicos no van a las consultas pediátricas y están sufriendo angustia por el encierro.

El Popular se comunicó con el director del área de Pediatría del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Gastón Seambelar quien evidenció su preocupación por lo que están pasando los más chicos ante el encierro y falta de actividad física. También planteó el incumplimiento de la cuarentena en Olavarría y fue tajante "Galli se la tiene que jugar y tomar una decisión".



El doctor Seambelar contó que "en el consultorio la atención bajo casi un 80%. Los turnos que ya estaban otorgados sólo venía un 25% y la gente dejo de sacar con todo esto".

"La mayoría de los que estoy atendiendo son bebes, ya que tienen un esquema de vacunas todos los meses y es más que nada para no atrasarse ahí", indicó pero confirmó que "los chicos que son un poco más grandes dejaron de venir".

Por otro lado, el médico pediatra expuso su preocupación ante la falta de consulta generalizada. "Hay chicos que tiene patologías preexistentes como hipotiroidismo, celiaquía, problemas respiratorios, sobrepeso, ya no vienen", expresó y expuso que "la mayoría de los chicos están 4 o 5 kilos arriba por el sedentarismo. Antes de la cuarentena, en pediatría teníamos un gran problema de obesidad, a esos chicos ahora le tenes que sumar cero actividad física y mucha ansiedad".

"En la Guardia, vemos 2 chiquitos con fiebre y 4 con dolor en el pecho y taquicardia por angustia", comentó Seambelar y planteó que "el encierro está dando síntomas psicológicos terribles en los chicos. El pequeño tiene que sociabilizar, a eso le tenes que sumar parejas que andan mal y los chicos sienten todo. Sumamos la crisis económica por la que están pasando o está por venir".

También hizo referencia a la falta de clases para lo más pequeños y el rol de maestros de los padres, "no están preparados para eso".

El titular del área de pediatría remarcó la importancia del aire libre para los chicos "yo creo muy importante esto que se pidió en la región de libre circulación" y en este sentido aseguró que "ya no es una cuestión estética el salir a caminar o correr, sino que pasó a ser algo para el tratamiento de patologías psicológicas", tanto para chicos como para adultos.

Además, propuso que "los clubes tendrían que abrir sus puertas, con profesores quienes presentaron un protocolo muy bueno. Los chicos sociabilizan a distancia y con barbijos, además hacen actividad física".

Cumplimiento de la cuarentena

"En Olavarría la cuarentena no se está cumpliendo", remarcó el especialista y, según sus diálogos con pacientes aseveró que "todos rompieron la cuarentena, fueron a visitar a sus abuelos, invitando a amigos a la casa. Y esto pasa en todos los niveles sociales. En los barrios los chicos se juntan ".

"Galli se la tiene que jugar y tomar una decisión respecto a la cuarentena en Olavarría", dijo y opinó que "me parece más peligroso que la gente visite a sus abuelos que esté haciendo actividad física bajo protocolo".

"En algún momento la cuarentena se rompió y cuando la rompes una vez la rompes varias veces. Me parece más lógico que si se van a juntar sea cumpliendo el protocolo". Viene el descrédito de la autoridad, si la gente de hecho ya no te responde.

"Si la sociedad le puso fin a la cuarentena, hay que flexibilizar las medidas durante 15 días sobre todo para canalización de la ansiedad y si aparecen casos tenemos que volver a la fase 2. Habilitar con empoderamiento y dar confianza a la sociedad que va a cumplir, hay que concientizar", dijo que especialista.

El médico recordó la definición de salud que se die en Alma - Ata, 1978: "Cada conducta que tomas tiene que ser aceptada por una comunidad", es decir que, si quiero imponer una cuarentena eterna no va a ser aceptada, tiene que ser socialmente aceptable todo tratamiento"

"La salud no es solamente no tener coronavirus, es estar bien psíquicamente, eso es salud también. Me preocupan más las juntadas familiares sin distancia ni barreras que promueven la circulación, que la aparición de nuevos casos", concluyó Seambelar.