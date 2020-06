Celillo fue categórico: "para mí, Mauricio Macri ya fue"

145151

Política El legislador de la Séptima reconoció el liderazgo provincial de Vidal y habló sobre el IPS

La pelea por el liderazgo nacional y las candidaturas ya está en marcha. El radicalismo busca sus propios líderes. El senador de General Alvear tranquilizó al decir que la "armonización" del IPS con la Anses "no creo que pase la Legislatura" y aclaró que no existe ninguna propuesta.

Cacho Fernández // [email protected]



La pandemia no es un obstáculo para la política y la vida interna de los principales espacios políticos. En medio de esta coyuntura especial, el vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Celillo, fue categórico cuando se le preguntó sobre si el ex presidente Mauricio Macri tendría una nueva oportunidad. "Macri ya fue", dijo sin dudar.



En diálogo con el programa "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, el senador de General Alvear opinó que Macri "no va a volver a ser candidato y va quedando atrás. Yo lo veo que es como una figura que ya fue".



Como alternativa, Celillo enumeró una serie de posibles candidatos radicales como Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, y él además cree que en las filas del macrismo picaron en punta María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

"Mauricio Macri, como suelen decir los chicos, ya fue".



Refirió luego que había habido además un reclamo del Frente de Unidad Docente en contra de dicha "armonización" como se la denominó, sin saber si se trataba de un eufemismo que pretendía ocultar un nuevo intento de equiparar ambos regímenes previsionales.



*En defensa del IPS: pedido de reunión con el Gobierno Provincial. María Elisa Risé, Secretaria Adjunta de SUTEBA, se refirió al tema en Canal Local. Detalló que se le solicitó al Ejecutivo Provincial, una reunión con distintos funcionarios. A su vez repasó cuáles serán las inquietudes que presentarán ante esta situación.

El Senado se dispone a sesionar virtualmente pero ya fijó una posición sobre la "armonización" de los regímenes previsionales del IPS con el de la Anses. Un tema éste por el que los gremios docentes habían puesto el grito en el cielo y que los ponía nuevamente en guardia frente a eventuales propuestas de absorción de la Nación del Instituto de Previsión Social."Todavía no es una propuesta, pero lo hemos rechazado porque", dijo Celillo, anticipando la posición del Senado bonaerense sobre lo que podría ser un nuevo intento de equiparar ambos regímenes previsionales."En el Senado hubo una expresión de ambos bloques cuando se votó la armonización. Nosotros no compartimos que sea absorbido por la Anses", insistió en el programa radial "Un Cacho de mañana".El senador Celillo también dijo que el tema tampoco podría prosperar en Diputados, salvo que sea propuesto por el Ejecutivo. En ese caso, el oficialismo en la Cámara Baja podría adoptar otra postura, pero sería muy difícil por la que ya anticipó en el Senado.El legislador de la Séptima estimó además que la situación en la Cámara Alta sería incierta en su conformación y cuestionó a lo que denominó. A su juicio "no conocen la provincia, salvo, un hombre que desde hace unos días viene haciendo declaraciones muy fuertes demostrando una posición prácticamente independiente".De todos modos, sobre el tema relacionado con el IPS, Celillo dijo que "no creo que pase la Legislatura". También los gremios docentes han manifestado la "defensa irrestricta del IPS y el rechazo categórico a cualquier intento de armonizar el Instituto de Previsión Social". Tras ello les reclaman a las autoridades provinciales que sienten posición sobre el futuro del IPS.El otro tema es el puramente político. Bien se sabe que el radicalismo no quiere ser otra vez una suerte de convidado de piedra de Juntos para el Cambio y ha decidido con mucha decisión comenzar a trabajar para proponer a sus propios candidatos. Alejandro Celillo mencionó a tres candidatos, lo que no quiere decir que los nombres ya se hayan agotado., sostuvo, y remató, "Mauricio Macri, como suelen decir los chicos, ya fue"."No va a volver a ser candidato y va quedando atrás. Por eso yo lo veo como alguien que para mi ya fue", remató. Sin embargo, y dentro del macrismo puro, afirmó que "María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta son centrales pero también están en carreraquien sigue siendo el presidente del comité Provincia de la UCR y también".El Senado pudo hacer una reunión semipresencial para modificar el reglamento interno para comenzar a funcionar de manera virtual pero con la presidenta y sus secretarios presentes. "Hoy por hoy las reuniones de comisión se están haciendo de esta manera", advirtió.Reconoció el liderazgo de María Eugenia Vidal y aclaró que el radicalismo forma parte de esa mesa política que conduce el bloque legislativo.