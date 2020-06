Galli confirmó que no dejarán ingresar a la ciudad personas que vengan a trabajar y provengan de zonas con circulación viral

145169

05.06 | Información General Coronavirus en Olavarría: conferencia de prensa en vivo

En conferencia de prensa el intendente Ezequiel Galli, el Secretario de Salud Municipal Germán Caputo y el Secretario de Gobierno Municipal Hilario Galli brindaron detalles.



Luego de confirmarse cuatro nuevos casos de coronavirus en Olavarría y que ya contabilizan ocho en total en las últimas 48 horas, este viernes el intendente Ezequiel Galli, el Secretario de Salud Municipal Dr. Germán Caputo y el Secretario de Gobierno Municipal Hilario Galli ofrecieron una conferencia de prensa en el Salón Blanco para brindar mayores precisiones.



El primero en hablar fue el intendente municipal Ezequiel Galli. Allí confirmó que "hay sólo dos internados por Covid-19" en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. "Uno es el hombre que ingresó el martes a la noche con neumonía y la mujer que ingresó con neumonía el miércoles a la noche". Se realiza el seguimiento del nexo epidemiológico "para ver desde donde pudo haber venido".



Sobre la situación social en la ciudad, Galli dijo que "hay como una especie de caza de brujas" luego de conocerse varios audios de WhatsApp que advertían "supuestamente" cuáles son los nexos y quiénes con las personas que se contagiaron de coronavirus.

Agregó que "estamos en plena pandemia con un virus que llegó a la Argentina y que en Olavarría estuvimos más de 40 días sin ningún caso. La situación la estábamos esperando y apelo a una frase 'no entremos en pánico' por favor. Pareciera ser que Olavarría es Kosovo, una ciudad sitiada. Hay un equipo de salud y un sistema. Nos hemos capacitado para esto. Pedimos paciencia y tranquilidad".

Respecto de las personas que ingresaron a la ciudad para trabajar en la fábrica Loma Negra y que están aislados en un hotel, Galli aseguró que algunos hisopados fueron negativos y ahora se está preparando la "logística para que vuelvan a San Nicolás mientras que los cinco positivos van a quedar en la ciudad. Vamos a evaluar dónde y separados del resto".



Casos y controles



"En realidad los casos están apareciendo, estamos testeando a 196 casos sospechosos, tenemos 130 casos preventivos, duplicamos y triplicamos los testeos", afirmó el doctor Germán Caputo.



"En cuanto al estado de salud "uno de ellos se encuentra en terapia intensiva del Hospital Municipal y la paciente mayor de edad se encuentra en la Sala Covid-19. Para el resto de los casos se hace el flujograma para ir evaluando nexos epidemiológicos".



El secretario de salud del Municipio en conferencia de prensa reiteró que "existe una comunión entre AMBA y CABA, en estos lugares se está danto un aumento en el número de contagios y de casos, era normal que pasara acá".



Respecto de los espacios de internación agregó que "el porcentaje ocupacional de las salas en el Hospital es bajo, el sistema sanitario está preparado como queríamos que esté" Caputo.



"Probablemente tengamos casos positivos todos los días, estamos evaluando el resultado de los test en personas con contacto estrecho con otras que dieron positivo", destacó el profesional.



El doctor Caputo explicó que "se hace una línea de tiempo y una línea de contacto, es como un árbol con distintas ramas, se va hisopando a personas estratégicas y vamos eliminando ramas a partir de resultados negativos. Esto lleva su tiempo, en realidad no hay que enloquecerse, hay que esperar".



"Estamos desarrollando una estrategia epidemiológica compleja que lleva años de estudios", destacó. "Hoy estamos evaluando el nexo epidemiológico para determinar cómo se contagiaron, vamos 14 días hacia atrás del caso cero y se evalúan todos los contactos, estamos buscando controlar la situación a priori no se ve una situación compleja. Hoy vamos a seguir de la misma manera".



Por su parte el intendente Galli afirmó que serán "estrictos" con la situación planteada en "los hoteles. No vamos a permitir que vengan trabajadores de otras ciudades. Si una empresa local necesita hacer un trabajo tendrá que contactar a gente de Olavarría, si no hay mano de obra local que no lo hagan".



Del total de personas que llegó a la ciudad "son 45 personas que no vinieron a trabajar a L'Amalí, vinieron a trabajar a Loma Negra, a realizar un mantenimiento del horno de la fábrica. Esta empresa de San Nicolás es la única que hace ese trabajo, que es muy específico. No llegaron a ingresar a la empresa, vinieron en una combi y de ahí al hotel, no fueron a la fábrica", afirmó el intendente.



Sobre el caso de Covid-19 en personal de salud Caputo expresó que "hay un sistema de trabajo en células y cada vez que ingresamos al Hospital tenemos medidas de bioseguridad entre los colegas y toas las áreas: ambo, barbijo y protección ocular además de mantener distanciamiento". Cuando ocurre algo así de test positivo "se aísla la célula y estamos esperando distintos hisopados clave para ver cómo seguimos".

En otro extracto de la conferencia los funcionarios fueron consultados sobre si es posible contar con un centro de transferencia donde se acopie la mercadería que ingresa a a ciudad. "Es imposible con la cantidad de camiones. Necesitaríamos cuatro canchas de River" porque ingresan 750 transportes de forma diaria.



Respecto de las localidades donde ese tipo de dispositivo ha dado resultado es porque "se han dispuestos en ciudades mucho menores" y "la logística de Olavarría es muy grande y compleja para llevar adelante esto. Es inaplicable". Así lo expresó Hilario Galli.

Desde el inicio de la pademia lo que hizo "fue quitarnos recursos humanos. Nos quedamos con mucho menos personal a disposición" dado que hay agentes municipales en riesgo ya sea por edad o por enfermedad preexistente.

Controles en localidades desde el sábado



Hilario Galli confirmó que "en Hinojo, Loma Negra y Sierras Bayas mañana avanzamos con el cierre de acceso a localidades porque hay accesos especiales hacia canteras que derivan de ruta". Todos se realizarán en la franja horaria de mayor circulación por lo que no será durante 24 horas.



Recordó que no hay que flexibilizar las medidas de prevención, ya sea el uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento social, lavado de manos e higiene general. "No hay que juntarse con amigos ni familias" tampoco.

Luego de conocerse que un personal de salud contrajo coronavirus, la Clínica María Auxiliadora "tiene todo suspendido. Es una clínica que hoy por hoy está recibiendo muy poco paciente respiratorio, porque lo estamos absorbiendo nosotros" dijo Caputo. El centro de salud céntrico trabaja con cirugías programadas.

Ocho casos activos



En las últimas 48 horas se conocieron ocho nuevos casos de personas con Covid-19 en la ciudad. Cinco son trabajadores que venían a la fábrica Loma Negra y que nunca llegaron allí dado que permanecieron en el hotel.

Un hombre y una mujer permanecen internados en el Hospital Municipal y otro es personal de salud que cumple tareas en la ciudad.