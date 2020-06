Caputo: "El sistema de salud está preparado, no hay que enloquecerse, hay que esperar"

145174

Información General Triplican los testeos por Covid-19

El Secretario de Salud Municipal, Germán Caputo explicó la estrategia epidemiológica, el seguimiento a las personas que tuvieron contacto con los casos confirmados y los testeos que realizan.



En conferencia de prensa, el doctor Germán Caputo, Secretario de Salud del Municipio en cuanto las cifras actuales por coronavirus dijo que "en realidad los casos están apareciendo, estamos testeando a 196 casos sospechosos, tenemos 130 casos preventivos, duplicamos y triplicamos los testeos", afirmó.



"En cuanto al estado de salud "uno de ellos se encuentra en terapia intensiva del Hospital Municipal, la paciente mayor de edad permanece en la Sala Covid - 19, y para el resto de los casos se hace el flujograma para ir evaluando nexos epidemiológicos".

El secretario de salud del municipio en conferencia de prensa volvió a reiterar que "existe una comunión entre AMBA y CABA, en estos lugares se está danto un aumento en el el número de contagios y de casos, era normal lo que pasa acá".

"El porcentaje ocupacional de las salas en el Hospital es bajo, el sistema sanitario está preparado como queríamos que esté", afirmó Caputo.





"Probablemente tengamos casos positivos todos los días, estamos evaluando el resultado de los test en personas con contacto estrecho con otras que dieron positivo", destacó el profesional.

El doctor Caputo explicó que "se hace una línea de tiempo y una línea de contacto, es como un gran árbol con distintas ramas, se va hisopando a personas estratégicas y vamos eliminando ramas a partir de resultados negativos. Esto lleva su tiempo, en realidad no hay que enloquecerse, hay que esperar".



"Estamos desarrollando una estrategia epidemiológica compleja que lleva años de estudios", destacó.

"Hoy estamos evaluando el nexo epidemiológico para determinar cómo se contagiaron, vamos 14 días hacia atrás del caso cero y se evalúan todos los contacto, estamos buscando controlar la situación , que, a priori, no se ve compleja, hoy vamos a seguir de la misma manera".

Por su parte el intendente Ezequiel Galli afirmó que "vamos a ser estrictos con los hoteles. No vamos a permitir que vengan trabajadores de otras ciudades. Si una empresa local necesita hacer un trabajo tendrá que contactar gente de Olavarría, sino hay mano de obra local que no lo hagan".

"La gente que vino, que son 45 personas, no llegaron a Lamali, vinieron a trabajar a Loma Negra, a realizar un mantenimiento del horno de la fábrica. Esta empresa de San Nicolás es la única que hace ese trabajo, que es muy específico. No llegaron a ingresar a la empresa, vinieron en una combi y de ahí al hotel, no fueron a la fábrica", afirmó el intendente.