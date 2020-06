"El hierro nunca pasa de moda, se mantiene"

145178

Información General Día de la Industria Metalúrgica

Daniel González, propietario de la empresa Hierros González habló con El Popular. Una firma clásica, tradicional, referente, en la industria metalúrgica en nuestra ciudad.

"Estamos trabajando a media máquina en realidad. Hay mucha incertidumbre en la gente y en nosotros mismos, y eso genera indecisiones. Es un momento difícil para todos, de eso no hay dudas, y dentro de todo estamos pasándola de alguna manera, pero hay muchas pymes complicadas y en general todo está complicado. Además, no sabemos qué va a pasar y eso origina un poco de temor a la hora de tomar una decisión. Nosotros, con tantos años en el rubro, nos la vamos rebuscando, pero pensamos en otras empresas que hay en la ciudad y que en un momento va a ser complicado salir" comenzó contando Daniel González (56), al frente de la empresa Hierros González, un nombre clásico, tradicional, referente, en la industria metalúrgica en nuestra ciudad.



Respecto de cómo fue el comienzo de esta nueva etapa, cuando reabrieron algunos negocios, en la etapa de pandemia por el coronavirus, el reconocido hincha de Boca Juniors siguió contando que "empezamos con la venta de hierros de a poco, debe hacer un mes y algo. Fue cuando habilitaron también los corralones de materiales, y en la parte de Techar -que es la otra empresa que tengo en el Parque Undustrial, reabrimos hace dos semanas aproximadamente, ya que nos habilitaron recién. Con la venta de hierros en este arranque pensé que iba a ser peor, pero se ve que la gente estaba esperando que algunos negocios abrieran, que tenía algo para hacer en su casa así que decidió comprar. No fue un arranque tan malo para nosotros, pero veo que no se va a sostener en el tiempo. Quizá se movió el negocio porque alguna gente se quedó colgada con algunos trabajos y decidió terminarlos. Realmente pensé que esta nueva etapa iba a ser peor, pero al menos se movió bien en lo que es hierros" siguió diciendo Daniel, quien está al frente de la empresa desde 2006, secundado por su hija Florencia (28) en la parte administrativa y por su hijo Manuel (26) que está abocado al reparto de hierros en uno de los camiones.



"Con Techar -en la fabricación de galpones- no teníamos prácticamente nada de trabajo y se nos dieron dos o tres obras y arrancamos de una manera firme. Todo es a corto plazo, ya que después no se sabe nada lo que puede venir porque hay mucha incertidumbre en general. Encima la cuarentena se va alargando. Pero la pregunta es por el después, qué va a pasar en el futuro cercano. Es muy difícil encontrar el equilibrio. La parte económica es muy importante y se está complicando, y en un par de meses es muy fácil que se pierda lo que se estuvo luchando durante muchos años. Se puede perder todo, inclusive. En todos los rubros es así. Es algo general, y más en este contexto mundial. Antes era otra crisis, era sólo en nuestro país, pero se exportaba al menos. Pero ahora la crisis es global, así que veremos qué podrá a pasar" continuó analizando Daniel, quien siguió los pasos de su padre Oscar (fallecido) cuando abrió la empresa en 1978, hace 42 años, junto con su hermano (Pato, recordado ciclista olavarriense, también fallecido).



"En esta reanudación del trabajo lo que más se movió fue la construcción en general, y eso ayudó. Un poco la metalúrgica, es cierto, pero fundamental es también la construcción. La metalúrgica liviana más que nada, es decir todo lo que hacen los herreros, lo que es la metalúrgica más chica ya que las fábricas grandes no están haciendo mucho. Lo digo por las metalúrgicas más grandes que en este caso son las perjudicadas, ya sea porque tienen más personal y porque es otro tipo de trabajo. Nosotros estamos con todo el personal a full, mantuve la gente, porque es personal de mucho tiempo y trato de bancarlos, de mantenerlos" siguió diciendo Daniel.



"¿Si hubo cambios en la industria?, no tanto, casi nada, poque en cuanto al hierro, no nunca pasa de moda, se mantiene. No hay muchos productos nuevos o cosas que rompan el mercado. Nos fue muy bien ya que formamos otra empresa que es Techar, que se independizó de Hierros González; hacemos montajes y fabricación de estructuras. Y Techar va bien, ya que hicimos obras interesantes en Olavarría y en la zona, inclusive en San Luis a través de Cementos Avellaneda, por lo que por eso lado estamos mejor" terminó diciendo Daniel González.