"Las cortinas metálicas hoy nos tienen ocupados"

Información General Día de la Industria Metalúrgica

Antonio Moreira, propietario de Metalúrgica Moreira, una de las empresas de mayor trayectoria que se encuentran en el Parque Industrial Olavarría habló con El Popular.



"Recomenzamos a trabajar el lunes pasado, hace poco. Por si bien estábamos habilitados para hacerlo antes, no lo hicimos porque el trabajo que había era muy poco y no tenía setido abrir antes porque nos íbamos a mirar las caras entre nosotros" contó Antonio Moreira, propietario de Metalúrgica Moreira, una de las empresas de mayor trayectoria que se encuentran en el Parque Industrial Olavarría.



"Lo que hicimos fue trabajar tres personas nada más, 7 horas por día de lunes a viernes, y el sábado también algunas horas ya que siempre hay algo pendiente para hacer en los camiones que están dando vueltas llevando algún trabajo. El problema económico es general, lamentablemente, y sin dudas se trata de un sacudón tremendo, como nunca nos habían pegado. Hemos recibido otros sacudones fuertes, ya que abrimos las puertas en el ´79 y entonces nos cascotearon mucho, desde que estábamos instalados en la avenida Del Valle. Después nos fuimos al PIO l, donde estamos cómodos. Pero se apuntaba a que teníamos que seguir creciendo, e íbamos creciendo, pero esto nunca nos había pasado" analizó Tony Moreira.



"Pero la situación complicada no es de ahora. Ya veníamos mal cuando terminó el gobierno de Cristina. Y cuando parecía que Macri era el salvador, al que le tenía mucha fe, no fue así. Yo estaba al frente del PIO cuando vino a Olavarría y habló con nosotros. Vino como cualquier persona que va a charlar con un grupo de amigos; estuvo dos horas. Lo que planteaba era algo que veíamos que podía ser real porque la Argentina tenía que crecer pero no había energía suficiente, así que aconsejó que teníamos que invertir en tecnología. Pero de lo que habló luego no hizo nada; no sé si fue porque no lo dejaron o por la gente que lo rodeó, pero nos terminó de matar. Se fue y llegó Alberto Fernández y enseguida vino todo esto de la pandemia. Estamos mal. Pero si bien hubo crisis, nunca como ahora" explicó Moreira.



"Entiendo que el problema es a nivel global. Y caímos todos, justo cuando veníamos trabajando muy bien y éramos proveedores de varias empresas del PIO, pero ahora vemos que no pueden pagar las cuentas. No es porque no quieren, pero esas empresas no tienen el dinero, y entonces uno se tiene que quedar tranquilo de alguna manera. Porque para qué voy a llamar si entiendo la situación. No sé qué irá a pasar. Hay algunas empresas que vienen mal lamentablemente, con mucha gente empleada, con una infraestructura grande y linda pero sin trabajo. Hoy tenemos que ayudarnos entre nosotros y ver si esto pasa lo antes posible, pero por lo que vemos esta pandemia lamentablemente recién está llegando. Parecía que estaba pasando, pero recién ahora está llegando a Olavarría y la zona" siguió contando el empresario.



"¿Qué hacemos?, ahora poco. La fábrica no está a full, e inclusive algunas quieren cerrar como cerámicas a las que proveíamos. Se hace algún trabajo local y nada más, que es chico y nos ayuda a estar en pie pero no alcanza para pagar los sueldos y uno se tiene que ir desprendiendo de herramientas y máquinas para poder afrontar eso. Y ver si llegamos a salir a flote dentro de poco. No es un mal de Argentina sino de todo el mundo, es un problema que nadie imaginó" se lamentó Antonio.



"Dentro de todo tenemos la fábrica y venta cortinas metálicas y eso nos tiene ocupados. Eso que no hicimos promoción, pero se mueve, es una punta y ayuda. Nos ayuda en este momento, por supuesto. Siempre hicimos cortinas pero la industria pesada nos iba absorbiendo y lo de las cortinas fue quedando de lado, pero siempre la atendimos. Ahora tenemos productos nuevos, modernos, que nos están salvando en parte en esta situación para mantener a los chicos que trabajan en el taller. Encima el crédito tampoco existe y las importaciones están cortadas, porque quisimos comprar esta semana y el dólar tiene cuatro cotizaciones: 130, 93, 70 o 45 (que es el dólar del campo). No puede ser que un pais tenga cuatro valores distintos del dólar, por lo que tienen que definir ese tema los políticos ya que debe haber reglas claras. Está todo complicado" terminó diciendo Antonio Moreira.