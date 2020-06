El Municipio de Laprida recomienda no viajar a Olavarría

145233

07.06 | Laprida

Se tiene en cuenta que aún no se han establecido la totalidad de los nexos epidemiológicos de las personas contagiadas, y que por eso se toman los recaudos.



Desde el Departamento Ejecutivo Municipal de Laprida se informa que dada la situación de los casos positivos de Covid-19 en Olavarría y teniendo en cuenta que aún no se han establecido la totalidad de los nexos epidemiológicos de las personas contagiadas, desde el Municipio de Laprida se recomienda no viajar a la mencionada ciudad o sólo hacerlo en casos o motivos de extrema necesidad.



Está pautada la realización de una reunión evaluando la situación de la vecina ciudad, y hasta contar con la información oficial de los nexos epidemiológicos de los casos, no se van a tomar nuevas medidas respecto de apertura de actividades en la ciudad de Laprida.



Asimismo, y contemplando la aparición de los mencionados casos en Olavarría, y en otras ciudades de la región, reiteramos el cumplimiento de las medidas preventivas vigentes: lavarse las manos frecuentemente y/o utilizar alcohol en gel; utilizar máscara comunitaria; mantener el distanciamiento social de 2 metros; salir de nuestros hogares sólo para hacer lo imprescindible.



Es responsabilidad de todas y todos extremar los cuidados y las medidas de prevención vigentes desde el inicio de la cuarentena. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, podremos frenar la llegada del virus.

En General La Madrid ocurre algo similar. El Comité de Emergencia de aquella ciudad determinó que todos aquellos lamadritenses que viajen a Olavarría al regresar deberán cumplir con el aislamiento social obligatorio.