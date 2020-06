Aborto: "siempre estuve a favor de promover derechos"

145237

Información General

Ramiro Borzi habló con El Popular a casi un mes de asumir como director de la Región Sanitaria IX.

El olavarriense Ramiro Borzi está al frente de la Dirección de Región Sanitaria IX. En una extensa charla con diario El Popular habló sobre varios temas, uno de ellos el aborto.



-¿Cómo te impacta a nivel personal el debate sobre la legalización del aborto teniendo en cuenta que el tema te tocó muy de cerca en 2012, cuando la Justicia ubicó a tu madre en el banquillo, acusada de realizar esas prácticas de manera clandestina?



Desde mi historia personal, que yo registre, no influye en nada. Yo siempre, desde que tengo memoria, estuve a favor de promover derechos. Una bandera que siempre levanté es la de las libertades individuales. Acá no es la cuestión pro-vida o pro-aborto, como falsamente quisieron instalar. Lo que se juega es la posibilidad de que alguien pueda elegir. Nadie decide interrumpir un embarazo de manera gratuita desde lo psíquico. Ahí tiene que estar el Estado para velar por salud física y psíquica. Por algo la mujer toma esa decisión. Siempre voy a estar a favor de que puedan optar por lo que es lo mejor para su vida.



-A un paso de ser tratado en el Congreso y que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sea ley, ¿cómo se asume el mientras tanto desde la gestión regional?



Siempre enmarcados en la ley, buscamos garantizar el acceso al ILE y acompañar a la mujer en el sentido amplio, en el momento de la práctica quirúrgica pero también a posteriori. Hay que darle la posibilidad de que no se sienta sola. Se instaló el debate y está perfecto, resta revisar la cuestión individual.



-Claro, ver qué pasa con esa mujer después y contener...



Exactamente. Eso es lo que se sigue jugando a diario, ¿no? Lo otro es criticar. Esta bárbaro y en el debate aun los que piensan diferente, si tienen argumentos, suman. Pero hay cuestión más global, de derechos, leyes y demás. Sigue habiendo mujeres que toman esta decisión y hay que acompañar. Hay mucho de prejuicio y cuando reabra el Congreso en su forma habitual se va a legalizar y desde lo social no va a pesar tanto el estigma. Dejará de ser una cuestión de clases para la toma decisiones y lo va a garantizar la salud pública, como debe ser.