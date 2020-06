La Cámpora y los cargos: "Jamás doy portazos", dijo Borzi

145238

Información General

El ex secretario de Salud de José Eseverri habló de los cargos, las disidencias internas y su adhesión al Frente de Todos, no a La Cámpora.

Ramiro Borzi, a casi un mes de asumir como director de la Región Sanitaria IX, dialogó con El Popular sobre su recorrido político-partidario y sus proyectos de gestión. Párrafo aparte habló de La Cámpora.



-Todo indicaba que asumirías como director del Hospital de Oncología y no de la Región Sanitaria...



No sé, es algo que he escuchado. No sé de donde salió.



-¿No existió la propuesta?



Siempre estuve al habla, dentro del espacio político, y estuve referenciado en lo sanitario pero lo de Oncología nunca fue algo concreto.



-Pero existió la posibilidad.



No fue concreto.



-Al asumir dijiste que se había reconocido tu idoneidad y experiencia. Sin embargo, algunas versiones indican que la designación llegó tras amagar con dar un portazo y avanzar con una agrupación propia porque, justamente, no se había puesto en valor tu apoyo durante la campaña de Aguilera, además tener ciertas diferencias con La Cámpora.



Mirá si la hipótesis será errónea que tengo una agrupación propia desde noviembre de 2018...



-Me refiero a un nuevo espacio en sintonía con el albertismo y más allá de tu agrupación.



Acá es el Frente de Todos y Alberto mismo dijo que no hay albertismo, que es una cuestión de todos. Ese tipo de conjeturas va por el costado. En Olavarría siempre me mantuve en el mismo espacio y la agrupación en la misma línea. En política uno puede tener sintonía absoluta en algunos temas y disidencias. Soporto ampliamente las disidencias, me nutro de las diferencias y si las hubo quedarán puerta adentro. Jamás doy portazos. Nunca tomo decisiones absolutas y considero que la causa está por encima de todo.



-¿Te seguís referenciando en La Cámpora?



No. Me referencio con el Frente de Todos. Proyecto Peronista es una agrupación dentro del Frente de Todos. Hay un liderazgo de Federico Aguilera, que bien ganado lo tiene, dentro del Frente de Todos en Olavarría y continua siendo así. La Cámpora es una agrupación compañera.