Alejandro Santillán, duro con el intendente Galli

08.06 | Información General

El titular de AOMA Olavarría consideró que el jefe comunal manejó mal el cambio de status sanitario y lo responsabilizó por la contratación de una empresa foránea de fumistería, que tuvo varios casos de coronavirus.

Daniel Lovano // [email protected]



El secretario general de AOMA seccional Olavarría, Alejandro Santillán, cuestionó la forma en que el intendente municipal Ezequiel Galli manejó el cambio de status sanitario en la Ciudad, con el regreso a la fase 1 de la cuarentena, y lo responsabilizó por la llegada de mano de obra foránea para trabajar en una de las dos grandes cementeras del Partido.



Sorprendido, el dirigente gremial reveló que "la gente de Provincia y de Nación, Loma Negra y Calera no sabían nada de la decisión del Intendente. Se desayunaron de las novedades cuando salió a hablar el sábado en conferencia de prensa".

"El responsable de esta situación es el Intendente y que se haga cargo de las consecuencias"

"A mí me preocupa que le pase algo a un compañero y después salga diciendo 'debían haber parado'. Por eso no se puede hacer el distraído", acotó.



Hace semanas que en Olavarría se están demonizando a los camioneros, cuando son tipos que se están ganando el pan, y como pueden tratan de higienizarse y tener los mejores cuidados

"Yo también firmé la nota que la Unión Industrial le envió al Intendente pidiéndole que no se contrate mano de obra de afuera, como para afirmar que no era una cuestión empresaria, sino que los obreros también estábamos en esa línea", indicó.

No es para nada necesario traer una empresa de San Nicolás para hacer tareas de mantenimiento.

"Si vino a Olavarría una empresa de afuera, el mayor responsable es el Intendente y segundo la empresa que lo contrató, aunque Loma Negra ahora salga a decir que no tienen ninguna relación con la firma de San Nicolás".



"Sacó una resolución entre gallos y medianoches, y nadie sabía que Galli iba a salir con esa postura", dijo, enfático, en el mismo sentido., cuestionó."El responsable de esta situación es el Intendente y que se haga cargo de las consecuencias", disparó, sin demasiadas vueltas, el principal referente de la seccional local de AOMA."Si pasa algo adentro de las fábricas serán responsables los dueños de las cementeras y el Intendente. Si no cumplen con los protocolos necesitamos que el Municipio actúe, y", señaló Santillán."Las empresas van a tratar de trabajar con el mínimo posible, y por ahí un compañero no se muere de coronavirus, pero se lo come un horno porque andaba corriendo de un lado para el otro, haciendo el trabajo de tres tipos y no pudo salir a tiempo. Que hagan las cosas seriamente", pidió Santillán., porque no les dan ni una ducha para lavarse, y no tienen un baño para ir de cuerpo. Y eso me enoja mucho. Más,", sostuvo."Les hacen ruido a los trabajadores de transporte, yLos hemos denunciado al Municipio y se hacen los boludos", acusó.Santillán fue muy crítico además con la contratación de mano de obra foránea, en tiempo de pandemia, para realizar trabajos de fumistería en una cementera.Y esto no fue para el montaje de L'Amalí II, sino para un trabajo rutinario en la planta L'Amalí I. Sola no vino esta empresa. Obviamente que la metió Loma Negra, pero esto es responsabilidad también del querido Intendente que tenemos", subrayó el secretario general de AOMA Olavarría.Santillán recordó que "el Intendente argumentó que se trata de gente especializada en este tipo de trabajo, cuando Olavarría es la capital del cemento, produce el 60% del cemento del país, y no es para nada necesario traer una empresa de San Nicolás para hacer tareas de mantenimiento. Si cuando arrancaron los hornos lo hicimos con laburantes de acá".