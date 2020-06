Miguel Santellán entre los espiados por la AFI

Política

Más de 400 personas, entre ellos empresarios, académicos y dirigentes de organismos no gubernamentales. Sus nombres aparecieron en fichas con datos personales halladas en una caja fuerte de la AFI

Al menos unas 500 personas que participaron de la Cumbre del G20 en 2018 fueron espiadas por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, según una denuncia por "producción de inteligencia ilegal" que realizó el viernes pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras encontrar fichas con información personal sobre académicos, empresarios, políticos, referentes de organizaciones sociales y periodistas en una caja fuerte del organismo.



El material, que Caamaño presentó este lunes como prueba de la denuncia, fue hallado a fines de enero en una caja fuerte de la AFI y estaba contenido en tres sobres que tenían las inscripciones "2017", "Periodistas G-20" y "Varios".



La presentación advierte que hay 403 fichas de periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y trabajadores de prensa que habían solicitado la acreditación para cubrir la Cumbre del G20 que se llevó adelante en noviembre de 2018.



Sumado a estas fichas, "confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia" se hallaron "28 fichas de personas con vinculaciones académicas" y otras "58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos", indica el documento presentado por Caamaño.



Los archivos incluyen información personal y un relevamiento de sus redes sociales, entre lo que se destacan características como su afinidad o no al gobierno macrista y su militancia política, como parte del operativo de seguridad implementado para la realización del evento internacional.

Entre estas últimas 58 fichas aparece el sindicalista local y quien supo representar a la Argentina como director adjunto del primer Observatorio Permanente de Trabajo Decente del Mercosur en el 2016.

Miguel Ángel Santellán integra el listado como integrante de la Fundación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al ex director general de la AFI Gustavo Arribas; a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al ex presidente Mauricio Macri "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional. Además, plantea que hubo una "manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich".

"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido", remarca la funcionaria.

