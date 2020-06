Información General Ante la presencia de personas aisladas con el virus

Trabajadoras de un hotel denuncian que no se respetan los protocolos de Covid-19

A través de un Facebook, difundieron un descargo sobre la situación que les toca atravesar. No cobran hace tres meses y aseguran que "el dueño del hotel y sus allegados limpiaban las instalaciones no cumpliendo protocolos de limpieza" y para cuya tarea no fueron convocadas.