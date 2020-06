El paciente con Covid 19 viajó hace 10 días a Olavarría y lo hizo de manera correcta, dijo Pablo Torres

Laprida La vecina ciudad tiene 26 personas aisladas

El intendente brindó esta mañana una conferencia de prensa donde brindó detalles respecto del primer caso de Covid-19 en Laprida.



Pablo Torres Intendente de Laprida diferenció la situación del vecino lapridense que contrajo el Covid 19, dado que cuando viajó a Olavarría lo hizo cuando el cuadro de situación de la vecina ciudad era muy diferente al actual, incluso aclaró puntualmente que no se tienen precisiones si incubó el virus en esa ciudad, aunque pueda parecer lógico por ser al único lugar que viajó.

Si bien no se hizo oficial, trascendió que el hombre de Laprida podría haber contraído el virus, luego de haber mantenido una reunión de trabajo con una persona que habría llegado a Olavarría proveniente de Buenos Aires.



Después de una noche corta con pocas horas de descanso, a partir de conocerse el primer caso en Laprida después de 80 días de cuarentena, Torres aclaró que el hombre de 38 años cuando viajó a Olavarría hace unos 10 días atrás, "lo hizo de manera correcta, con una causa justificada de ir al médico y a una reunión de trabajo".

Para agregar: "yo diferencio la situación de otros lugares donde el virus ingresa con una persona que no dice toda la verdad o plantea cuestiones que no son exactamente precisas", remarcó.



En su análisis precisó primero "que la persona actúa bien y segundo los controles que estábamos teniendo funcionaron. El virus ingresó porque como dijimos siempre y en todo momento, no hay control ciento por ciento efectivo así que en este caso pasó porque tenía que pasar y no hay nada que reprocharle a esta persona".



El intendente Torres volvió a insistir con extremar los cuidados más aún hoy: salir lo menos posible, mantener el distanciamiento, usar barbijo y lavarse las manos con frecuencia, dijo, al tiempo que anticipó en plano de llevar tranquilidad, que se está trabajando con rigurosidad y la seriedad que el caso amerita en busca que los casos que se hallan en estudio como las 26 personas aisladas y la persona confirmada logren su alta pronto.



En orden de analizar en profundidad lo atribuyó que el hecho que haya hoy 26 personas aisladas que tuvieron contacto, se generaron por ejemplo por presencia en un taller o por alguna cena de amigos "y por ahí eso seguramente no hubiese pasado en la primera semana de cuarentena, pero bueno, no teníamos casos en la región y era lógico que todos fuéramos relajando nuestra disciplina en la cuarentena".



Torres mencionó que desde el ámbito estatal no se revela la identidad de ningún paciente y condenó esa situación, aunque es consciente que el "conocimiento interpersonal" que tenemos en Laprida hace que las redes sociales se conviertan en canales de maltrato y demonización hacia la persona que tuvo la mala fortuna de contraer el virus y que en este caso no cometió ninguna irregularidad", insistió.

Por estas horas se halla reunido el Comité de Crisis del Covid 19 analizando de retrotraer algunas de las liberaciones de la cuarentena dispuestas días atrás.



La confirmación de las autoridades sanitarias



En las primeras horas de la mañana de hoy, el Dr. Fernando Andreatta, director del Hospital Municipal de Laprida, confirmaba ingreso del paciente de 38 años informado como caso en estudio Nº 14, con Covid positivo tal cual se adelantará oficialmente en la noche de ayer.

El paciente se encuentra en buen estado de salud y, al conocerse el resultado fue aislado en el Hospital Municipal y se comenzó a analizar la rama epidemiológica que derivó en diferentes llamados telefónicos hasta horas de la madrugada a contactos directos para informarles que ingresaban al proceso de aislamiento sanitario obligatorio por los 14 días.

Las personas aisladas alcanzan el número de 26, de los cuales tres de ellos han sido considerados casos en estudio y se realizó el hisopado cuyos resultados estarían en las próximas horas.

Según detallaron en la conferencia de prensa en el Hospital Municipal el paciente viajó a la ciudad de Olavarría por razones médica y reunión de trabajo hace 10 días, haciéndolo cumpliendo la totalidad de las normas vigentes. (Por Marcelo Beltrán / Agencia El Popular Laprida)