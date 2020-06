"Lo urgente está en la comida y los remedios, por eso PAMI y Anses cumplen un rol fundamental"

Información General Maximiliano Wesner, a un mes de asumir en la delegación local de Anses

Si Alberto Fernández hubiera gobernado desde 2016 hoy no habría ATP y la capacidad financiera del Estado sería otra, asegura el contador. Habla de humanizar los números y agilizar la gestión. Las críticas a Cambiemos, la influencia de La Cámpora (en la militancia y los cargos), la ayuda social y la meta de repatriar el centro de cómputos que el macrismo mudó a Tandil son parte de esta charla con EL POPULAR.

[email protected]



"Hay que tener empatía, tender puentes con los más vulnerables, ser cercanos", dice Maximiliano Wesner, mientras define lo más urgente de lo urgente en medio de una pandemia que obliga a barajar y dar de nuevo. No lo dice desde una ONG o fundación sino en nombre de Anses, un organismo sustantivo en materia derechos y seguridad social. Es contador y acaba de asumir en la delegación Olavarría que durante cinco meses estuvo sin recambio ni referente visible.

Habla de humanizar números y agilizar la gestión. Es muy crítico de la herencia de Cambiemos y muy elogioso del Presidente de la Nación y de su jefa, Fernanda Raverta. La comida y los medicamentos son prioritarios, el desempleo que subió pero ligado a L`Amalí II también. Los 10 mil beneficiarios del IFE, los trabajadores aliviados con el ATP y el resto de la ayuda social son parte de la charla que EL POPULAR mantuvo con el reemplazante de Marcelo Fabbi en Olavarría.

Lo que se atiende y lo que no, las chances financieras y sanitarias de Argentina ante al Covid-19 si Alberto Fernández hubiera sido Gobierno desde mucho antes, la influencia de La Cámpora en su militancia (y pelea por los cargos) y la meta de devolverle a la ciudad el centro de cómputos que el macrismo le obsequió a Tandil también son parte de esta entrevista.

Desempleo y ATP

"Anses nunca dejó de atender porque mantiene la atención virtual, que es muy importante. Hay muchos trámites, como el IFE, que se hacen online. Otros son presenciales, como el seguro de desempleo. Quizá estamos atendiendo un poco más que la tercera parte de la demanda habitual debido a que el protocolo sanitario hace que el turnado sea más lento", explica Maximiliano Wesner.

El organismo trabaja con un sistema de turnado y la atención se coordina desde la regional de Tandil fijando prioridades respecto de turnos suspendidos entre el 20 de marzo y el 11 de mayo. Hay 8 puestos de atención directa al público aunque restringida, con protocolos de bioseguridad. Del total de 29 empleados, asisten 16; los demás tienen licencia o hace teletrabajo. Se realizan 30 trámites por día y se mantiene una casilla de correo, más teléfonos y vías virtuales.

-¿La demanda por el seguro de desempleo creció a partir de la pandemia?

- Sí. En el turnado que nos llega de regional vemos qué priorizar. Tenemos mucho de construcción. No decimos que un poder no sea importante pero un código para la obra social o desempleo son muy importantes.

-¿Cuál es el porcentaje de desocupación?

- Es necesario aclarar que el 90% del desempleo es del rubro de la construcción y muchos son de la empresa contratista de la Planta Lamali 2, por lo tanto no es referencia como índice de desempleo en la ciudad. El pago es de 6 mil a 10 mil pesos, según el monto que se cobrara como activo.

-Con respecto a la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), ¿se puede establecer a cuántos trabajadores beneficia en Olavarría?

- No. No está disponible esa información. Anses es agente pagador y se usa nuestra base de datos. Con el IFE, Anses liquida pero se paga por Correo o Banco Nación.

-¿El mapa de beneficiarios de Anses se modificó, por fuera del seguro desempleo o del IFE?

- No. En lo que es jubilaciones y pensiones ha crecido un 5% respecto de 2016. La pandemia no influye.

-¿Y en la tramitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

- Hubo impacto en bonos a jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con 5 mil pesos en diciembre y enero, más el refuerzo de la AUH. Se aumentó el gasto de ANSES pero no por la pandemia sino por refuerzos. También está la Tarjeta Alimentar: Hay 2300 beneficiarios en Olavarría con un impacto mensual de 11 millones de pesos. Una política previa que va a perdurar.

"Con lo que se tiene, se hace"

-¿Es posible medir la capacidad de respuesta del Estado nacional en esta coyuntura en materia de seguridad social?

- Hay dos cuestiones. Lo sanitario con el aislamiento, con todo lo que impacta en las relaciones comerciales y productivas a lo que se suma que las familias argentinas estaban endeudadas. Habíamos pasado 4 años muy malos, con políticas macroeconómicas que nos llevaron a procesos inflacionarios de casi el 54% en 2019. Entre 2018 y 2019 post-modificación de ley de movilidad, los adultos mayores jubilados y pensionados perdieron un 20% de su capacidad de compra. Hubiera sido muy distinta una pandemia con Alberto Fernández presidente en marzo de 2016. Ahí no hubiera habido ATP y el rol del Estado, su capacidad de financiamiento, hubiera sido otra. Hoy no hay financiamiento externo porque estamos estrangulados con el FMI. Con lo que se tiene y con lo que se puede, se hace.

¿Y esta reconversión cómo se hace? La titular de Anses, Fernanda Raverta, habla de reconstruir la Argentina. ¿Cómo se piensa la pospandemia en el mediano plazo?

- La reconstrucción de la Argentina nos pone en una disyuntiva, en la discusión pública, por ejemplo respecto de los empleados de una multinacional que reciben subsidio de Estado para el 50% de los sueldos. Y lo reciben porque son trabajadores porque, si bien el beneficio es para el empleador, la línea de partida después de esto tiene que ser con el menor índice de desempleo posible. A su vez el Estado nacional debe garantizar comida y medicamentos para todos y todas. Hay un gran esfuerzo fiscal (ver recuadro aparte)

-¿Cómo se hace sostener esta inyección de ayuda social en medio de la crisis social derivada del coronavirus?

- La actividad económica ha caído y la recaudación también pero el esfuerzo fiscal se está haciendo. El Estado tiene que estar presente sí o sí para garantizar el bienestar general. No tenemos financiamiento para poder afrontarlo. En esta estructura económica argentina no hay que tenerle miedo a la emisión monetaria porque es un endeudamiento interno, en pesos. La emisión no es el único factor de la inflación. La oferta oligopólica, el control de precios, el nivel de demanda de diferentes sectores, el precio de la divisa... Hay muchas cuestiones que hacen a la inflación.

De militancias y compromisos

-En ese contexto, ¿cómo se hace para administrar la necesidad cuando los recursos escasean en un país que no era el esperado y una ciudad con déficit presupuestario y un Municipio en emergencia. ¿Qué es lo urgente dentro de todo lo urgente?

- Lo urgente está en la comida y los remedios, por eso PAMI y Anses cumplen un rol fundamental. Por Anses pasa el 60% del gasto público del país y desde nuestra UDAI mi intención es tender el puente más corto, ágil y cercano posible con la sociedad. Estar cerca de las personas más vulnerables.

-¿Había mucha gente fuera de sistema, no bancarizada?

- La AUH es una política excepcional, igualitaria, que garantiza alimentos, e hizo que muchísimas personas pudieran bancarizarse y fueran las primeras en cobrar el IFE. Como la Tarjeta Alimentar, con 2300 personas que tienen tarjeta de débito, eso implica dignidad y es una inyección no solo para las familias sino que se vuelca a la sociedad.

-Hay una cuota de osadía en esto de asumir en el medio de una pandemia, ¿no? Lo hablábamos con el director regional de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi...

(se ríe) Sí, es un desafío muy grande. Los que tenemos un compromiso y convicción política tratamos de prepararnos todos los días porque no sabemos cuándo nos va a tocar. A mí me tocó en esta situación sanitaria mundial desventajosa, que llamo crisis humanitaria. Acepté porque tengo un compromiso fuerte con lo social, soy militante político, participo del Frente de Todos. Tenemos construcción colectiva y territorial en la ciudad. Hay que empatizar, acotar distancias. Cuando tenés la mirada política, y esto quizá me lo enseñó César (Valicenti, diputado provincial) empezás a ver otras cosas. Y me agarró bien plantado en mi vida, en mi carrera, convencido de lo que quería hacer en esto de tender puentes con los más vulnerables y ser cercanos.

La Cámpora y los cargos: "Hay una estigmatización"

"No había nada concreto", repite una y otra vez Maximiliano Wesner. Es que desde febrero su nombre sonaba y resonaba al frente del Anses local sin confirmaciones mediante hasta la designación de Fernanda Raverta como directora del organismo y también referente de La Cámpora. "Se atan cabos que no son", aclara, el jefe de la UDAI Olavarría.

-Uno de los cuestionamientos durante la campaña 2019 fue la conformación de listas por parte de La Cámpora sin abrir el juego a otras agrupaciones que integran el Frente de Todos, más las críticas por el reparto de cargos en organismos clave...

- Creo que eso sólo genera más impacto, nada más. Te puedo asegurar que hay muchos cargos que no los ocupa La Cámpora. Recién nombraste a Ramiro Borzi, en la Región Sanitaria, y de hecho quien fue su antecesora no era de La Cámpora tampoco. O Jorge Garais (en el PAMI)...

-Bueno pero Gabriela Tanoni no está más y Ramiro Borzi es cercano a César Valicenti, al igual que Garais...

- No. Son del Frente de Todos... Ojo que a veces no todo lo que brilla es oro, ni no todo lo que es oro debe brillar.

-¿Ustedes sienten esa mirada y la necesidad de tener que rendir cuentas justamente por pertenecer a La Cámpora y desde ahí acceder a los cargos?

- Tiene más impacto. Hablemos claro: El grupo de medios más importante de la Argentina jugó un papel clave y ahí apuntó sus cañones. A nivel personal me pasó, en esto de sentirme señalado. Hay una estigmatización y cuando se nombra a alguien en un cargo público las miradas apuntan un poco más y si son de otras agrupaciones pasan más desapercibidos. Si me preguntás si algún empleado de Anses es de La Cámpora, no, ninguno. Y yo estoy acá en un cargo político y me voy a ir cuando la política lo decida.

Repatriar el centro de cómputos

-¿Hay una herencia del macrismo a través de Marcelo Fabbi o eso es relativo?



- La herencia es macrista y eso permitió que Olavarría no tenga el Centro de Cómputos acá y se lo lleven a Tandil. Pero no es una decisión de Marcelo. Es macro o de la regional macrista. Eso sí fue un daño muy grande para una ciudad con clase media muy fuerte de trabajadores y trabajadoras, una ciudad productiva, sacar el sistema de cómputos para cuando pasas a la pasividad...

-¿Es imposible recuperarlo? Ya por fuera de la pandemia, ¿será una meta?

- Obviamente voy a ir detrás de eso. No ahora porque ni me acomodé todavía pero lo tengo en mente para reclamar a nivel regional, provincial o nacional voy a plantearlo porque es un reclamo de la sociedad y hay que cumplir.

-Cómo fue la llegada, ¿bien con e los empleados? ¿Los conocías?

- Tenía vínculo, sí. Entre 2013 y 2015 hice trabajo territorial en la oficina Genia del Ministerio de Industria y estuve en la sede de la calle Vicente López. Eso me facilitó la llegada acá. Tuve buena recepción y me ayudan mucho porque el funcionamiento de Anses es muy complejo.

La ayuda en números

-Asignación Universal por Hijo: 3763 beneficiarias/beneficiarios y 6479 hijas e hijos que cada mes reciben más de 20 millones de pesos -Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): 10.000 personas beneficiadas en Olavarría con un impacto de 200 millones de pesos en 90 días. -Jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino): llegan a 25.101 olavarrienses que vuelcan 500 millones de pesos mensuales a la economía local. -Pensiones no Contributivas: 3296 beneficiarias y beneficiarios, que perciben 39 millones de pesos. -Tarjeta Alimentar: hay 2300 personas beneficiarias y 11,5 millones de pesos mensuales que garantizan alimentos.

Qué tramitan y qué no

Los trámites habilitados para sacar turno en Anses son: asignación familiar trabajadores en relación de dependencia, asignacion universal por hijo (AUH), libretas de AUH, ayuda escolar, presentación de certificados escolares, desempleo, nacimientos/matrimonios, empadronamiento obra social, discapacidad, tarifa social, repagos a jubilados/pensionados, apoderados, inicio de trámites jubilatorios y subsidio contención familiar.

Las gestiones que aún no se pueden realizar son créditos para jubilados y pensionados y haberes devengados.