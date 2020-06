"Cuando me enteré que era positivo para Covid -19, sentí que se me vino el mundo abajo"

10.06 | Información General

Una de las pacientes que dio positivo para Covid-19 dialogó con El Popular, contó su experiencia, cómo sobrelleva la enfermedad y contó que aún no sabe como contrajo el virus.

Una de las personas con coronavirus en Olavarría, Carolina Tagliaferro, se aisló desde el momento en que comenzó a sospechar que podía tener la enfermedad, 48 horas antes de tener el diagnóstico positivo a través del test. Lo hizo público en las redes, no tienen trabajo y pide al municipio que se hagan los controles a todos sus vínculos familiares y en especial a sus hijos que viven con ella y uno es factor de riesgo.







¿Cuáles son los síntomas de coronavirus?

Lo primero que tuve fue la pérdida de olfato, mucho cansancio en los primeros días, dolor de garganta y 38º de fiebre. Nada fuerte como para no poderlo manejar. Hoy estoy un poco mejor, con dolor de garganta, malestar en el cuello.

¿Cómo te enteraste del resultado positivo del test?

Me dijeron por teléfono que me dio positivo. Yo sentí que se me vino el mundo abajo, me puse muy nerviosa. No podía entender porque estaba segura que el test iba a dar negativo porque a mi novio le dio negativo entonces me relajé. Nunca me imaginé que era coronavirus.

Hoy me volvieron a llamar para preguntarme quienes habían sido mis contactos directos, yo a eso lo informé desde el día cero.

No tengo medicación para la fiebre porque toda mi familia está aislada. Hice las cosas bien y la gente que está conmigo también, si yo me quedaba con el negativo de mi pareja hubiera sido peor. Hay que ver a la gente que estuvo con aquellos familiares con los que yo tuve contacto.

¿En qué momento sospecharon que podían ser positivos por COVID -19?

Me aislé 48 horas antes de tener el resultado. Tuvimos una sospecha por una persona que tenía Coronavirus, de hecho yo no tuve contacto con nadie que haya estado contagiado. Mi pareja estuvo con una persona que le había dado positivo, entonces, ahí pensé que si él se contagiaba yo también.

En el hospital me dijeron que no era necesario aislarme porque no tuve contacto directo si yo hubiera hecho caso y hubiera seguido con mi vida normal todo sería peor.

¿Qué tiempos se manejaron entre los síntomas, el hisopado y el aislamiento?

A mi pareja le hicieron el hisopado el sábado 5 de junio y el domingo 6 le dieron el resultado que fue negativo por COVID -19. El domingo 7 me lo hicieron a mí porque yo trabajo en un Hogar de adultos mayores.

El mismo viernes 5 avise a mi trabajo, a mi mamá, a mi familia y a otra persona que estuvo conmigo y nos por eso nos aislamos.

¿Cómo es convivir en aislamiento en una familia donde están los hijos?

Es difícil porque en casa viven tres hijos de 13, 8 y 4 años, se me complica con la más chica que duerme conmigo, hace poco que me estoy acomodando, duermo con ella en el piso. Me dicen no tenga contacto pero en la casa en muy complicado.

Mi nene el de 8 años está muy preocupado, me dice que tiene miedo que me pase algo, es por eso que la psicóloga lo llama y hablan.

Del municipio no puedo decir nada, me trajeron una bolsa de mercadería pero les dije que no necesita, por ahora, me trajeron alimentos de la escuela y del jardín de infantes. Lo único que les dije que lo que estoy pidiendo es que les vengan a hacer el hisopado a mis hijos ya que estuvieron en contacto con familiares y al día de hoy no se lo han hecho.

¿Cómo te sentís en estos primeros tres de los catorce días de aislamiento?

No sé a dónde me contagie si yendo a mi trabajo, al supermercado chino, a la farmacia que fueron los últimos lugares donde estuve. Tengo que cumplir los 14 días de aislamiento y no se como sigue esto.







¿Cómo se realizaba el trabajo en la Residencia de adultos mayores?

En el hogar usaba barbijo, alcohol, cumplía con el protocolo, cada vez que llegaba a mi trabajo entraba al lavadero ahí me cambiaba la ropa porque teníamos barbijo e indumentaria exclusiva para el trabajo.

No tuve contacto con los abuelos ni con nadie, ahí entraba, me cambiaba y empezaba a limpiar con cloro as camas, mesas, sillas, puertas porque estaba de encargada de la limpieza. Mientras hacía la limpieza los abuelos no estaban en la habitación sino en el comedor, en la residencia hay 13 o 14 abuelos.

¿Cuál es tu situación laboral después del resultado positivo por COVID - 19?

Yo no tengo ingresos sino trabajo, hacía dos semanas que había conseguido empleo en el Hogar de adultos mayores. Enseguida les comuniqué que el test me dio positivo.