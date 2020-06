Confirman cinco casos en el hogar de adultos mayores

10.06 | Información General INFORME OFICIAL: Llegan a 59 los casos de coronavirus en Olavarría

Se dio a conocer más tarde en la noche de este miércoles, luego del primer informe oficial. Se confirmaron entonces 8 casos nuevos y así llegan a 54 personas las personas con Covid-19 en Olavarría.



Este miércoles el informe oficial que emite cada día el área de Epidemiología del Hospital Municipal dio a conocer primeramente cerca de las 21,30 que se registraron 3 nuevos casos. Pero más tarde se informó que otras 5 personas resultaron positivos para Covid-1Los cinco pacientes no presentan síntomas de la enfermedad, aunque de manera preventiva se internará a los adultos (de entre 72 y 87 años) en cuidados generales del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.El equipo de Salud del Municipio continúa trabajando en la búsqueda de nexos epidemiológicos y a la espera de los resultados de los últimos testeos realizados.Por lo que en total, hay 54 personas con Coronavirus de la ciudad a los que se les suman los 5 trabajadores de la contratista de Loma Negra que como no son residentes locales no corresponde que se cuenten oficialmente en los registros.De las otras personas antes informadas que padecen el virus, 44 se encuentran en buen estado de salud y con seguimiento domiciliario, mientras otra persona fue derivada al área de cuidados generales y ahora son 3 en esa sala; y otras 2 personas se encuentran en terapia intensiva.Los 3 primeros casos ya se recuperaron.