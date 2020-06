De la doma a los Reyes

Información General

Los esperanzados de poder llevar adelante las celebraciones. Quizás en otras fechas, pero seguros que atravesarán la pandemia. "Tenemos 5 mil entradas vendidas".



Ricardo Sosa, el impulsor del Festival de Doma y Folklore que organiza cada diciembre el Club Ferro Carril Sud, está convencido de que ese evento "se va a realizar sí o sí; la historia es cuándo, porque primero tiene que pasar la pandemia y nosotros dependemos de que nos lo permitan las autoridades. Lo vamos a hacer sencillamente porque ya tenemos más de 5 mil entradas vendidas, no vamos a defraudar a toda esa gente".



El tradicional encuentro nativista está anunciado, tentativamente, entre el próximo 11 y el 13 de diciembre inclusive en el predio ferial de la Sociedad Rural, en Ituzaingó Sur. "Hemos apostado a contratar a grandes figuras, como Luciano Pereyra, a quien ya le abonamos una parte de su cachet, un dato que no es menor", argumentó Sosa. "Pero dependemos de lo que decidan las autoridades sanitarias. Porque... imagínese una jineteada con miles de personas aglomeradas ante las vallas", graficó finalmente, con temores obvios.



Para Claudia Díaz, integrante de la comisión que impulsa la tradicional Fiesta de Reyes en Sierras Bayas, hay una sola certeza. "De alguna manera, los Reyes llegarán el próximo 5 de enero: nos ponemos en manos de Dios para lograrlo", dijo ante la consulta de este Diario.



En realidad, el aislamiento social preventivo y obligatorio paralizó la actividad que durante todo el año y sin descanso desarrollan los sierrabayenses para recolectar fondos para el próximo enero: ventas de canelones, pollos y otras exquisiteces gastronómicas cada quince días; el Festival de la Empanada que ya tenía fecha para el 19 de abril; el Bingo del 25 de mayo; la Fiesta del Choripán Serrano para el 25 de octubre, que "tampoco sabemos si lo vamos a poder hacer o no, porque dependemos de las medidas sanitarias que va disponiendo el gobierno".



"Estamos complicadísimos", asumió Díaz a partir de la imposibilidad de encontrarse y concretar actividades ante "un año sabático" que nadie esperaba. Y que los puso a confeccionar barbijos hasta llegar a los 1900 que donaron al equipo de Salud, al Hospital lugareño y al destacamento policial serrano. "Si siempre llegamos con el 50% de lo que nos cuesta la fiesta -analizó en referencia al financiamiento de la fiesta-, es imposible imaginarse lo que será esta vez, con ningún fondo, porque además todos estamos en la misma problemática, desde los comerciantes hasta los dueños de las canteras". Igualmente, exhibió su fe y optimismo al asegurar que "los Reyes llegan, siempre llegan el 5 de enero", tal vez "con algo íntimo, chiquito" a partir de "algunas ideas para suplantar la fiesta grande, algo que no junte gente" en formato presencial pero que reproduzca la magia de esa noche, que en 2021 llegaría a la edición 57ª y a la cual la Comisión no quiere renunciar.