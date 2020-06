Convocan a un apagón y paro virtual docente

11.06 | Información General

La medida de fuerza implicará el no cumplimiento de actividades pedagógicas, correcciones, ni reuniones virtuales que hagan a la labor docente diaria.

En un comunicado la organización Tribuna Docente convoca a un paro y apagón virtual en la provincia de Buenos Aires en reclamo a la sitaución laboral que atraviesan los docentes desde la pandemia.



El comunicado expresa:



El viernes 12 de junio se convoca a un Apagón y paro virtual en toda la provincia de Buenos Aires por parte de las seccionales del SUTEBA La Matanza, Marcos Paz, Bahía Blanca, Tigre, Escobar, Madariaga y Ensenada, dirigidos por la Multicolor. Desde Tribuna Docente adherimos y convocamos a toda la docencia de Olavarría a sumarse a la medida de fuerza.

Desde la suspensión de clases, las y los docentes estamos usando nuestros datos, conexiones de internet, computadoras y celulares, todo saliendo de nuestro sueldo para sostener la continuidad pedagógica. Lo mismo sucede con las familias de nuestras y nuestros estudiantes y muchas ni siquiera cuentan con dispositivos o conexión. La educación no presencial implica que estamos trabajando jornadas que no terminan nunca y corriendo para completar los requerimientos de una DGCyE que se borra para todo lo demás.

Hay miles de cargos sin cubrir en la provincia porque se suspendieron las designaciones hace tres meses, dejando a muchas/os docentes con su carga horaria incompleta y sueldos de miseria. Lo que debería ser un subsidio en la emergencia y sin contraprestación laboral para docentes desocupadas/os, el programa PIEDAS, se ha transformado en un dispositivo de precarización laboral.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo ha anunciado que no aumentará ni los cupos ni los montos del Servicio Alimentario. El acto de solidaridad de docentes y auxiliares que concurren a los operativos de entrega no tapan los problemas que existen sobre esta tarea: la descarga y armado de bolsones queda en manos de las/os propias/os docentes, lo cual es un elemento de posible propagación del virus, y el Consejo Escolar no garantiza la entrega de elementos de bioseguridad deslindado esa responsabilidad en las/os trabajadores.

Ante el incumplimiento del gobierno bonaerense y a la inacción de la conducción provincial de nuestro sindicato, hemos decidido impulsar esta medida provincial. El apagón y paro virtual implicará el no cumplimiento de actividades pedagógicas, correcciones, ni reuniones virtuales que hagan a la labor docente diaria.

En el marco del incremento de contagios de Covid-19 en la provincia y puntualmente en nuestra ciudad, reclamamos:

· Inmediata convocatoria a actos públicos virtuales con control de listados y vacantes por parte de los docentes aspirantes y las organizaciones gremiales. Cobertura de todos los cargos. Nombramiento de los docentes del FINES, Secundaria con Oficio y todos los programas socioeducativos, retroactivo al mes de marzo.

· Acceso gratuito a la conectividad de redes y telefónica para estudiantes y docentes con abastecimiento de dispositivos digitales a cargo del gobierno.

· Asistencia alimentaria estatal que incluya la matrícula en todos sus niveles educativos incluyendo alimentos frescos y kits de limpieza y protección. Universalización del SAE.

· Realización inmediata de todas las obras necesarias en los edificios escolares para su funcionamiento en las condiciones de seguridad edilicia y sanitaria.

· Cese inmediato de todas las presiones que derivan en sobrecarga laboral, hostigamiento, persecución a los docentes.

· Defensa del IPS y las jubilaciones provinciales. Rechazo al convenio con la Anses, derogación de todas las leyes de armonización de Macri, investigación del destino de los fondos del Instituto de Previsión Social y pase a planta permanente de todos los contratados.

· No al vaciamiento del IOMA. Cobertura de todas las prestaciones. Basta de copagos.

· Reapertura de las paritarias. Cláusula gatillo mensual. Ningún congelamiento ni rebaja de sueldos y jubilaciones. Regularización del pago de salarios a todos los docentes y pago de los alcances hasta que se regularicen los cobros.