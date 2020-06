Guillermo Rikal:"No hemos tenido ni un caso sospechosos ni un positivo"

Mayores controles en las localidades

El delegado de Sierras Bayas contó cuál es la situación actual en la localidad. Expresó que se reforzaron los controles en el ingreso y que continúan trabajando con la ayuda social. La mayoría de los camiones ingresan por el Camino de la Piedra para evitar que circulen por el pueblo.





Sierras Bayas es la otra localidad que vio modificado su ingreso a la localidad a partir del refuerzo que se ha hecho en los controles. Su delegado, Guillermo Rikal expersó que "en este volver hacia atrás nos vimos obligados sumar a la Subcomisaría local, a Defensa Civil, Coordinación de Delegaciones y Control Urbano para hacer el cerramiento de los caminos aledaños a Sierras Bayas y Colonia San Miguel".Al respecto de lo que pasaba en semanas anteriores en las que no había un control tan estricto, estableció que "no quiero cargar contra el transportista como se hace en redes sociales porque el vecino también se escapaba para ir a Hinojo, Olavarría y Loma Negra. Tuvimos fugas de vecinos, mucha gente pregunta por qué no se hace el control y los encontrás por caminos aledaños". Después de las reuniones mantenidas con los funcionarios de seguridad correspondientes, se determinó que haya un solo ingreso donde se hace prueba de olfato, se mide la temperatura y se pide documentación para circular.A través de redes sociales muchos vecinos en las semanas anteriores planteaban esta preocupación al ver transportistas de otros lugares del país que arribaban a Sierras Bayas sin haber pasado por un control sanitario. Con respecto a esto Rikal dijo que "se trabajó desde el inicio pero la gente no tiene por qué saberlo" e incluso dijo que "se venía trabajando en protocolos incluso desde antes de que la Minería se habilite. Puedo garantizar que en las canteras se nota control estricto de protocolo hacia adentro y hacia afuera". Además indició cómo es el procedimiento y la metodología que deben adoptar los vehículos de gran porte que son derivados al Camino de la Piedra para evitar que circulen por la localidad. Otros, que deben llegar a canteras o caleras que están en el interior del pueblo, "entran por el control y les pedimos que tenga barbijo, alcohol en gel, y vaporización, se le está exigiendo eso".Los camiones que ingresaban en semanas anteriores por el camino principal eran aproximadamente 100 y por estos días se redujo a 30 o 40. Cabe destacar que ese control horario es entre las 8 y las 16 horas. Después de las 16 horas, la policía hace su trabajo y recorre la localidad controlando que no haya personas fuera de sus hogares. Si eso sucede, "se hace acta de constatación, y luego opera la justicia federal de Azul. Si no puede justificar por qué está caminando en auto o moto, está en infracción". En cuanto a esto, apela a la responsabilidad de los ciudadanos, "la policía hace dentro de lo que puede, porque los recursos son escasos".En este tiempo de pandemia los delegados también hacen un gran trabajo social. Cada 15 días, Rikal aseguró que reparten "1300 bolsas en la localidad de Sierras Bayas y Colonia San Miguel". Además se hace el contacto con aquellos que volvieron de viajes del exterior para saber cómo están.En la entrevista aprovechó para expresar que se encuentra ocupado en la situación y que está dispuesto a atender cualquier demanda, "me preguntan cómo va a seguir esto, estamos haciendo todos los esfuerzos de lo que me toca como Ejecutivo Local. El teléfono está full time habilitado para dar asistencia social. Siempre les pido a los vecinos que por información, me llamen y que no se guíen por el boca a boca o lo que se publica en las redes".