Diego Lurbe: "Es muy complejo enseñar sin los instrumentos, entonces salimos a repartirlos a los alumnos"

11.06 | Información General Director del Conservatorio de Música

La pandemia por coronavirus hizo que cambie el dictado de las clases teóricas y prácticas, son 500 los alumnos del Conservatorio de Música. Los ingresantes a primer año no no alcanzaron a iniciar, es por eso que desde la institución entregaron instrumentos y las clases son virtuales.



El director del Conservatorio de Música de nuestra ciudad, Diego Lurbe en diálogo con El Popular contó su experiencia en un cargo que no pudo ser estrenado como él lo imaginaba por la pandemia. Conocedor de las dificultades de dictar clases de música a través de la tecnología desplegó estrategias para, con el plantel docente, llegar a los alumnos.





"Siento que no pude asumir, empecé en diciembre, vinieron las vacaciones y luego la pandemia", afirmó Diego Lurbe a El Popular, quien vivenció el crecimiento del Conservatorio de Música en los últimos 25 años, "es un lugar muy afín, muy cercano, lo he transitado desde que me recibí y tengo muchas expectativas porque la historia musical de Olavarría es muy trascendente y podamos tener un contexto de visibilización y preparar profesionales para la realidad artística".

Una estrategia para hacerse conocer fue "generar conciertos en horarios atípicos por ejemplo un día de semana al medio día así la gente puede encontrarse con cualquier género", la idea era hacer presentaciones en supermercados, museos, bibliotecas, heladerías y lugares poco comunes.

Otra de las ideas es "tocar en público porque el hecho de estar ante desconocidos prepara a los alumnos para que una situación de examen no sea un momento condicionante".

El Conservatorio de Música cuenta hoy con 500 alumnos "es una matrícula muy importante y buscamos darle un título habilitante, eso nos hace diferentes con respecto a otros lugares. Los estudiantes son de Laprida , Azul, La Madrid y Bolívar.

La institución cuenta con dos carreras troncales: el Profesorado de Educación Musical y el Profesorado de Instrumento, además se dictan las especialidades en : piano, guitarra, batería, bajo eléctrico, violín , violoncello, viola, cello, contrabajo, flauta traversa y clarinete.

Este año con coronavirus fue atípico para todos, en especial para la educación, "no alcanzamos ni a comenzar las clases porque iniciaban cuando se determinó la cuarentena a nivel nacional".

En cuanto a la adaptación a la educación virtual Lurbe afirmó que "complejizan el comienzo porque son los días que terminás de encontrarte con la información, sobre todo de los alumnos que comienzan ". Podemos decir que "no alcancé a estrenar el cargo", admite sonriente Diego Lurbe.

"Algunas actividades se están complejizando por la conectividad", afirmó el directivo, "es muy complejo enseñar sin los instrumentos, entonces salimos a repartirlos a los alumnos". Los ingresantes al Conservatorio de Música, generalmente no tienen los instrumentos y sin ellos es muy difícil enseñar. Es por eso que teclados, guitarras, violines y flautas traversas se mudaron de las aulas del Conservatorio a la casa de los alumnos. "Era gratificante ver la alegría de los alumnos cuando recibían su instrumento" que apoyará el trayecto formativo.

Los profesores del Conservatorio de Música utilizan distintas herramientas tecnológicas para dar sus calles desde Zoom, Classroom a Whatsapp, "es magnífico el cuerpo de docentes porque e pusieron al hombre la actividad", destacó el director. Y al balancear el uso de la tecnología Lurbe estuvo de acuerdo con esa frase de "menos es más", porque "estamos a un clic de un montón de cosas y la intención no es mandar para saturar, es importante tener en cuenta el contexto en que viven los chicos", expresó.

Por último Lurbe dejó en claro que "uno trata de sostener las relaciones en el tiempo, no se trata de calificar sino de acompañar, generar y sostener el vínculo entre el docente y el alumno" .