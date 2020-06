Dura respuesta del verdulero: "no tengo Covid, nunca me hicieron el hisopado"

Información General

Este jueves, ante la denuncia por haber roto el aislamiento preventivo y obligatorio, una verdulería fue clausurada. Desmintió que la empleada haya sido "conminada a no trabajar"



En la tarde de este jueves, el propietario del comercio al que acudieron efectivos policiales y de control urbano tras una denuncia por incumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio necesito hacer escuchar su voz, tras lo ocurrido.



Se entendió que una persona había roto la recomendación desde el área de Salud Municipal en el marco de la pandemia por Coronavirus, cuando alguien tuvo contacto estrecho con una persona que dio positivo para Covid-19.



Sebastián hizo un minucioso descargo, y resaltó tres cuestiones principales. "No soy Covid Positivo y ni aunque lo fuera, nadie lo podría asegurar al día de la fecha, ya que nunca me fue practicado el Hisopado o test correspondiente", también agregó que "la persona que se encontraba atendiendo el local no presenta síntomas de ninguna naturaleza, y nunca fue notificada o conminada a no trabajar. Por el contrario se le indico que con los cuidados pertinentes no era necesario su aislamiento. Además nunca se le practicó hisopado o test. Recién en el día de la fecha y con posterioridad al acta, fue obligada a retirarse del local, y se la notificó de que se le practicaría hisopado. Todo ello con posterioridad a la información difundida" aseguró.



Además, aseguró que realizó una denuncia penal.