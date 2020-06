"Si para el 15 de junio no hay más casos, quizás se pueda abrir alguna actividad"

Información General "Nueva normalidad" y las estimaciones de Gollán

Temor, angustia, estrés... los olavarrienses transitan por distintos estados anímicos luego de relajarse frente a un panorama tranquilo y pasar de repente a una cuarentena total que busca hacer foco en la salud.

"Hay que aprender y tener mucha responsabilidad social. Tomar los recaudos de lavado de manos, uso de barbijos y distanciamiento social aun cuando haya actividad. Obviamente que no volvemos nunca a la normalidad previa a la pandemia, siempre hablamos de una nueva normalidad. Ahora, estoy convencido de que en las ciudades como Olavarría podemos detener este brote y pasar a no tener casos durante 21 días para pasar a fase 4 ó 5", explicó.



Diferenció que "una cosa es que aparezca un caso importado que no es de circulación comunitaria y que uno pueda bloquear rápidamente, eso por ahí implicaría bajar de una fase 5 a 4. Ahora, si se aparecen 30 casos juntos ya tengo que pasar a una fase 0. Pero vuelvo a repetir, en ciudades de estas características es muy posible que se logre en un tiempo razonablemente corto pasar a cero casos. Si logramos eso podremos volver a esa nueva normalidad como teníamos antes, siempre con mucho cuidado".



En este contexto, la recomendación de los especialistas es que "no se pase a una fase 5 hasta que no transcurran 21 días del inicio de síntoma del último caso porque es el tiempo de incubación que puede tener la enfermedad, sumado a unos días más de gracia para tener más certeza de que no quedó nada circulando".



Cuando aparecieron los primeros casos de este brote en Olavarría, el Intendente decidió volver a la fase 1, una situación que se extenderá en principio hasta el lunes próximo. Sobre esta medida, Gollan apuntó que "si para el 15 de junio no hay más casos ya es un aliciente y quizás precautoriamente se puede abrir alguna otra actividad, pero eso hay que ir viéndolo en el día a día".