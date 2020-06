Murió un hombre por Coronavirus en Olavarría

11.06 | Información General

Lo confirmó el intendente Ezequiel Galli en conferencia de prensa desde el Salón Rivadavia.



Este jueves, el intendente Ezequiel Galli acompañado a su derecha por el Secretario de Salud, Germán Caputo confirmó el primer fallecimiento por Coronavirus en nuestra ciudad.



Galli dijo "la noticia que debo transmitir es tan triste como impactante. Falleció en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", un paciente masculino de 81 años de paro cardio respiratorio no traumático. Era oriundo de Olavarria y paciente de un geriátrico. ingresó al Hospital en situación crítica y minutos después falleció. Por activación del protocolo se hizo el testeo y en la tarde -de este jueves- dio positivo".



Además durante la conferencia, el Jefe Comunal agregó que otras 2 personas se encuentran en la sala de Terapia Intensiva y 9 en Sala Covid.



Una de estas 9 personas que se encuentran en sala Covid, "se encuentra en estado delicado".



De los 26 testeos que se hicieron hoy, 25 dieron positivo.

Cuando tomó la palabra el Dr. Caputo no dudó al asegurar "observamos que los grupos toman mate juntos, no respetan el distanciamiento social, no usan barbijo, hay mucho contacto entre las familias".

"Una vez más pedimos que sigamos en casa, tratemos de evitar las reuniones sociales, no compartir el mate, mantener el aislamiento" tuvo que repetir una vez más el Secretario de Salud y apeló a la responsabilidad social de esta manera, para frenar la escalada de casos positivos en la ciudad.



Disminuir el nivel de contagios no depende del Gobierno, ni de las Fuerzas de Seguridad, ni del equipo de salud que trabaja a destajo. Depende de todos y cada uno de los vecinos de Olavarría

Galli explicó además que "de los 26 testeos que se hicieron hoy, 25 dieron positivo. Y a su vez, las 25 personas son de estrecho contacto con quienes ya habían dado positivo".



LA PERSONA QUE FALLECIÓ ESTABA EN UN GERIÁTRICO



Respecto del hombre de 81 años que falleció a raíz del Covid-19, el intendente Ezequiel Galli especificó que "el paciente entró en estado crítico y a los pocos minutos murió". Esto pasó ayer, pero este jueves se le practicó el test y resultó positivo.



Además, otras 7 personas que compartían residencia con el hombre esperan el resultado de las muestras. Esta residencia es otra distintade donde se realizaron testeos el martes porque una de las mujeres que dio positivo trabajaba allí.