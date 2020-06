El repudio del repudio: acusaciones cruzadas en el Concejo con Caputo en el medio

Política

La reunión de los concejales con el Secretario de Salud, doctor Germán Caputo, dejó comunicados, dudas y cruces entre el bloque del oficialismo y el Frente de Todos. Era una reunión que se había pedido en febrero.



Josefina Bargas



El repudio resultó llamativo -por su falta de precisiones- y sorpresivo. La respuesta, literalmente un repudio al repudio, mostró que crece la tensión entre el oficialismo y la oposición mayoritaria en el Concejo Deliberante. En la noche del miércoles hubo comunicados cruzados después de una reunión en la que participaron todos los concejales con el secretario de Salud municipal, Germán Caputo, quien expuso sobre la gestión local por la pandemia de coronavirus.



EL POPULAR dialogó ayer con el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Martín Endere, para profundizar en lo sucedido: "en la charla no hubo contrapuntos y sobre el final se hizo el destrato" resumió. Desde el interbloque Frente de Todos prefirieron no hablar. Ambos sectores coincidieron en querer "correrse" del tema "porque no deberíamos estar hablando de esto" en el contexto actual de casos en ascenso.

Decir que el Intendente estaba mal asesorado, estaban fuera de lugar

El presidente de la bancada oficialista describió que la reunión "transcurrió en absoluta tranquilidad. Hubo preguntas de todo tipo, (Caputo) no solamente respondió sino que se dedicó a explicar y se brindó de una manera excepcional".

¿Caputo se sintió ofendido o afectado en ese momento? "Creo que Germán tiene la actitud de los grandes, la grandeza de no enroscarse en una discusión. Me parece que buscaban un título en el diario. Lo podría haber resuelto en el lugar con un pedido de disculpas" remarcó el concejal de JxC.

Desde la noche del miércoles y a lo largo de la jornada de ayer, funcionarios municipales, miembros del oficialismo y trabajadores del equipo médico se pronunciaron en las redes sociales enTal como se adelantó en la edición de ayer de este Diario, desde el HCD se comunicó que el presidente Bruno Cenizo encabezó una reunión virtual de Caputo con el cuerpo completo de ediles. "La reunión había sido gestionada días atrás desde la Presidencia" se indicó. A lo largo de la charla, que se extendió por dos horas , el funcionario "explicó queHoy se cree que no hay circulación comunitaria del virus, sino que la totalidad de los contagiados son de contactos estrechos" sostiene el comunicado oficial del Concejo.Poco después, la bancada de Juntos por el Cambio dio a conocer suSe valoró la disposición del funcionario para responder consultas por tanto tiempo para luego considerar "una total falta de respeto hacia Germán, la actitud altanera e irresponsable del bloque kirchnerista que en voz de su presidente Guillermo Santellán intenta sacar un rédito político". Luego, en referencia al dirigente sindical, se agregó queEl cruce se envió por otro comunicado: "queremos hacer público nuestro repudio al comunicado que emitió recientemente `Juntos por el Cambio´" señaló el Frente de Todos. Apuntaron a que "se acusó sin ningún tipo de argumento o prueba (...) de faltarle el respeto al doctor Germán Caputo durante la reunión de esta tarde. Es mentira todo lo expuesto por el oficialismo". Consideraron "inconsistente el relato." con el objetivo de "tratar de desviar la atención de la población". "No es momento de politizar, revictimizarse, ni de distraer a la ciudadanía" sostuvo el interbloque."Es lamentable tener que estar hablando del comunicado, es una situación tan compleja y sensible" subrayó Endere ayer al tiempo que definió que su bloque consideró "necesario" exponer lo sucedido y destacó que también "se sumó el Círculo Médico con un repudio público" en apoyo a Caputo. Cuando estaba por cerrarse la charla, "Guillermo pidió la palabra para hacer una pregunta corta. Y la pregunta en definitiva no era tal. Emitió opiniones de carácter personal: que la situación era grave, que el Intendente estaba mal asesorado, que debía dejarse asesorar por los que saben y un montón de cuestiones que tanto el tono, el modo y también" afirmó Endere. La repuesta de JxC fue inmediata: "en el momento se lo hicimos saber, le dijimos que no era el ámbito". En el mismo sentido se pronunciaron en la charla posterior entre los miembros de la bancada oficialista con lo que se decidió "emitir un comunicado porque".