Choque en cadena sin heridos en avenida Trabajadores

Policiales

Ocurrió en Trabajadores entre España y 25 de mayo minutos antes de las 12. Fue protagonizado por un camión recolector, un Chevrolet Corsa y un Renault 12. Afortunadamente ninguna persona resultó con lesiones.



Este sábado minutos antes del mediodía se produjo un choque en cadena entre tres vehículos en avenida Trabajadores entre España y 25 de mayo. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

De acuerdo a la información a la que accedió El Popular Medios, un camión recolector de residuos marca Iveco detuvo su marcha sobre la avenida para permitir el paso de un auto.



Detrás iba un Chevrolet Corsa y atrás un Renault 12. Según el testimonio del conductor del Chevrolet Corsa quien no pudo evitar colisionar con el mismo fue el Renault 12. Estuvo apostado en el lugar personal policial.

Luego del mediodía se comunicó al perfil de Facebook de El Popular Medios quien afirmó ser "el propietario del Corsa" quien destacó que "no tiene la culpa ni el camión ni yo solamente se detuvieron los chicos del camión por otro auto y yo frené, paso que el que no alcanzó a frenar es el del Renault 12 e hizo que impactara yo contra el camión nada más que eso sucedió gracias a Dios no hubo ninguna persona lesionada".