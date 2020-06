Buenos Aires recaudó $18.000 millones menos en abril y mayo por la pandemia

Política

Así lo confirmó hoy el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.Fue optimista al considerar que se esperan mejoras porque "la decisión de Kicillof es priorizar la apertura de las actividades productivas en las zonas de menos contagios".

La provincia de Buenos Aires tuvo "una pérdida de recaudación aproximada de $18.000 millones" en los últimos meses, por la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social adoptadas, afirmó hoy el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

"La pandemia está generando un montón de efectos y todos ellos impactan en la actividad económica", aseguró Girard en declaraciones formuladas a radio Del Plata, y explicó que "tuvimos dos meses de caída fuerte de la recaudación, se perdieron unos $11 mil millones en abril y $7.500 millones en mayo".

Pese a la baja de los ingresos provinciales, el director de ARBA mostró cierto optimismo respecto de lo que pueda suceder en los meses venideros, al expresar que "mayo fue menos malo que abril y esperemos que junio mejore" porque "la decisión del gobernador (Axel) Kicillof es priorizar la apertura de las actividades productivas en las zonas de menos contagios".

Respecto de la iniciativa de los legisladores del Frente de Todos para impulsar un aumento de Ingresos Brutos a bancos, empresas de internet y fabricantes de plaguicidas y pesticidas, Girard evaluó que se trata de "tres sectores que tienen actividades normales en un contexto donde hay comercios cerrados, profesionales independientes que no pueden trabajar e industrias que no pueden producir".

El funcionario expuso que, si bien aún no fue consultado formalmente sobre la iniciativa, el objetivo de la propuesta "tiene que ver con calibrar los aportes que se hacen a los ingresos públicos", ya que "el Estado salió a atender la oferta sanitaria para evitar que haya una masacre".