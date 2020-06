Inmunizan vacas con ADN de Covid-19 para crear anticuerpos que ayuden a combatirlo

13.06

Una compañía estadounidense inyecta, a vacas lecheras, proteínas del SARS-CoV-2 para hallar células inmunes que contengan el genoma que le permitiría a las personas producir anticuerpos contra el coronavirus.

Una compañía de biotecnología indujo a vacas, genéticamente modificadas, a bombear anticuerpos humanos para combatir al Covid-19, la enfermedad infecciosa que causa mortandad al rededor del mundo. Planean comenzar los ensayos clínicos en los próximos meses.



La iniciativa, revelada a través de un informe periodístico, explica que para fabricar anticuerpos para tratar o prevenir enfermedades, las empresas suelen recurrir a fuentes como células cultivadas o las plantas de tabaco. Pero desde hace casi 20 años, los investigadores comenzaron a desarrollar el enfoque aplicado por la firma SAb Biotherapeutics de la ciudad de Sioux Falls en Dakota del Sur, para producir anticuerpos que se extraen del casco, más comunmente llamadas pezuñas de las vacas.



"Esto es prometedor", expresó Amesh Adalja, médico especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, y agregó que buscan tener tantas contramedidas como sea posible.



Con respecto al método, la compañía altera genéticamente a las vacas lecheras para que ciertas células inmunes lleven el ADN que permite a las personas producir anticuerpos.



"Esa actualización permite a los animales fabricar grandes cantidades de anticuerpos humanos contra una proteína patógena inyectada en ellos, como es el caso de la proteína de superficie 'espiga' del nuevo coronavirus", afirmaron los investigadorses.



El inmunólogo viral William Klimstra de la Universidad de Pittsburgh, que estuvo analizando la potencia de los anticuerpos vacunos contra el SARS-CoV-2, explicó que "las vacas, esencialmente, se usan como un biorreactor gigante".



"Las vacas son buenas fábricas de anticuerpos, no solo porque tienen más sangre que los animales más pequeños, sino que están diseñadas para sintetizar versiones humanas de las proteínas. Además, su sangre puede contener el doble de anticuerpos por mililitro que la sangre humana", explicó Eddie Sullivan, presidente y CEO de SAb Biotherapeutics.



En este sentido, explican que los animales pueden proporcionar otra ventaja: la mayoría de las compañías que intentan producir anticuerpos para combatir Covid-19, depositan sus esperanzas en producir copias idénticas de una sola versión, denominado "anticuerpo monoclonal" que se adhiere firmemente a una sección particular de un virus.



En ese sentido, las vacas en lugar de producir una sola variedad de anticuerpos, crean anticuerpos policlonales, un rango de moléculas que reconocen varias partes del virus. "Esa es la forma natural en que nuestros cuerpos luchan contra las enfermedades", afirmó Sullivan y agregó: "Esta diversidad puede hacer que las proteínas de las vacas sean más poderosas que los anticuerpos monoclonales y puedan continuar siendo efectivas incluso si el virus muta".



Sus comienzos



Cuando estalló la pandemia de Covid-19, SAb Biotherapeutics ya había completado un ensayo clínico con anticuerpos generados por vacas contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio, causado por un coronavirus relacionado con el SARS-CoV-2.



"Desarrollar ese tratamiento nos dio el conocimiento inicial para centrarnos en el objetivo correcto", afirmó Sullivan y agregó que "en solo 7 semanas, las vacas estaban generando anticuerpos contra el pico de SARS-CoV-2".



Para que las vacas comiencen a liberar estos anticuerpos en su sangre, necesitan una inmunización inicial, es decir, una vacuna de ADN basada en una porción del genoma del virus que prepara su sistema inmunológico. "Luego viene la inyección que contiene una pieza de la proteína espiga del SARS-CoV-2, que sirve como clave de acceso del virus a las células", explicó el presidente de la firma.



En estudios de probeta, Klimstra y sus colegas enfrentaron recientemente los anticuerpos contra el llamado plasma convaleciente de la sangre de los sobrevivientes de Covid-19. Rico en anticuerpos policlonales, el plasma se está probando en ensayos clínicos como tratamiento para el virus. Los anticuerpos de la vaca fueron cuatro veces mejor que el plasma convaleciente para evitar que el virus ingrese a las células, anunció la compañía la semana pasada.



La biotecnología espera comenzar un ensayo clínico dentro de los próximos dos meses, dijo Sullivan, y agregó que quiere probar si las infusiones de anticuerpos tamizados de la sangre de las vacas, que evitan que las personas sanas se infecten con el SARS-CoV-2, resultan beneficiosas para los pacientes que ya están enfermos.



Sin embargo, no todos piensan que las vacas son la mejor opción para producir anticuerpos. El médico de enfermedades infecciosas Manish Sagar del Centro Médico de la Universidad de Boston expresó que se mantendrá escéptico "hasta que vea más pruebas de que la producción de anticuerpos en las vacas es mucho más factible y económicamente viable" que otros métodos. Hasta el momento, no se aprobaron anticuerpos generados por animales para tratar ninguna enfermedad. Infocampo