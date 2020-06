Fernández habló de "restringir" el transporte público y las salidas a correr

Información General Área Metropolitana de Buenos Aires

El mandatario nacional se mostró preocupado por la aceleración de contagios en el AMBA.



El presidente Alberto Fernández se mostró hoy preocupado por la aceleración de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dijo que es "partidario de restringir más el transporte público y las salidas a correr".



"Me parece que hay algo que no está funcionando y la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA y que esta presión de liberar y liberar, que la comprendo, se traduce inexorablemente sobre contagios y muertes", sostuvo Fernández.

"Me preocupa y mucho la aceleración de contagios. Yo sería partidario de restringir más el transporte público y esas salidas recreativas a correr, y de poner más controles. No son suficientes", indicó.

El presidente cuestionó fuertemente el desborde de corredores que se dio el lunes pasado en espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. "La gente piensa que esto ya pasó y no pasó nada. El otro día salieron a correr en grupos de a dos o tres y era lo que no había que hacer", explicó.

En esta línea, agregó: "Tenemos que tomar decisiones ya sobre qué vamos a hacer con este punto. No podemos quedarnos de brazos cruzados". La semana pasada Fernández había mencionado la posibilidad de volver a fase 1 en el AMBA.

Fuente: DIB.