¿Me pueden infraccionar por sacar el perro a hacer sus necesidades? Sí

AMORES PERROS

Aunque ya se ha explicado los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia con respeto a las mascotas en el marco de la pandemia por Coronavirus, es necesario recordar lo que sí y lo que no se puede hacer en este regreso a la Fase 1. Indispensable salir a la calle con DNI.

Hace más de una semana que en nuestra ciudad, volvimos a la Fase 1 de la cuarentena que rige en todo el país en distintos grados con el fin de evitar la propagación del virus Covid-19. Y esto, pone de nuevo el foco en lo que se permite y no con respecto a los cuidados, paseos y salidas fisiológicas de nuestras mascotas.

Nadie pone en discusión las necesidades del animal, pero hay pautas que se deben llevar a cabo para que no rompas las disposiciones del DNU y seas infraccionado por violar la ley.

Pondremos como ejemplo a Marcelo que durante la última semana fue uno de los vecinos infraccionados cuando había sacado a su perra "Fiti" a hacer sus necesidades. Estaba en la esquina de su casa, a menos de 100 metros como lo piden las fuerzas del orden, sin embargo, se le labró un acta.

Marcelo saca a Fiti 3 veces al día a hacer sus necesidades. "Antes la sacaba 4, pero ahora ya la acomodé para hacerlo en tres. Nunca nos vamos más de 3, 4 cuadras y solo es para hacer las necesidades. No hace en cualquier lado, está acostumbrada al pasto" contó a Amores Perros-y otros bichos-, aún así, fue infraccionado.

Lo cierto es que Marcelo hizo casi todo bien. Llevaba la bolsita para juntar las heces de la perra, iba con correa y estaba cerca de casa, pero no iba con su DNI. Fuentes oficiales consultadas por este espacio confiaron que "entendemos que los animales son eso y tienen necesidades, pero hay que cumplir con el protocolo. Siempre tienen que llevar DNI para que podamos constatar que se encuentra con el animal hasta 100 metros de su domicilio y pedimos que sean solidarios, que las salidas no se extiendan por más de 10 minutos. Son salidas para que los animales hagan sus necesidades, pero no son paseos de ninguna manera".

Desde un comienzo esto había sido expuesto en el DNU y mencionado por el Presidente Alberto Fernández que tiene dos perros. Ahora más que nunca en nuestra ciudad quizás, se hace necesario recordar lo que se puede y lo que no al tener que salir con nuestras mascotas.

Fue lindo tener aquellas salidas recreativas y muchos olavarrienses las disfrutaron con esos integrantes de la familia, pero ahora de nuevo necesitamos extremar las medidas de cuidado para evitar la propagación y permanecer en casa el mayor tiempo posible. Salir sólo si se vuelve indispensable o si el animal tiene que hacer sus necesidades.

Entonces, para cumplir con la ley, quienes deban sacar a sus mascotas deben:



Llevarlos con correa, como se recomienda de manera natural cuando se saca a los animales a la vía pública.

El dueño o la persona que sale a la calle, debe llevar siempre DNI para constatar el domicilio.

La salida persigue un fin, es para evacuar necesidades del animal, de ninguna manera es un paseo y no deben alejarse más de 100 del hogar.

Si hay más de un perro en la familia, la disposición establece que debe ser una salida individual. Es decir, será un turno para cada animal.

La solidaridad que se pide es que se haga por períodos que no superen los 10 minutos, y en los horarios en la medida de lo posible, de menor circulación de personas.

Levantar las heces del animal con una bolsa, y si fuera posible, rociar ese espacio con agua clorada. Lo propio en el lugar donde el animal hizo pis.

Mantener además durante las salidas todas las medidas de prevención dispuestas, desde el uso de tapa boca o barbijo, hasta los dos metros de distancia con otra persona.



También al llegar a casa desinfectar los elementos que estuvieron en la calle, NUNCA pasarles lavandina o soluciones con alcohol en las patas a los animales, sino lavarlos con agua jabonosa y enjuagar muy bien, para secar con dedicación y evitar hongos entre los dedos.

Para fomentar juegos y buenos ratos con nuestros perros, pueden revisar publicaciones anteriores. Esperamos haber echado un poco de claridad en las salidas con los animales y al mismo tiempo, atarnos a la ley. Ellos tienen que salir y nosotros podemos ser responsables. Al virus lo frenamos entre todos, incluso siendo responsables con nuestras mascotas.